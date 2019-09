Климатические удары опережают прогнозы: ученые бьют тревогу

В ООН обсудят серьезные вызовы и риски из-за глобального потепления

Глобальное потепление и ускорение климатических воздействий от таяния ледниковых покровов привело к подъему уровня моря и экстремальным погодным условиям. Также повысилась средняя температура в мире на 1,1 С по сравнению с доиндустриальным периодом (1850-1900 годв) и на 0,2 С теплее, чем в 2011-2015 годах.

Об этом говорится в отчете United in Science, составленном Всемирной Метеорологической Организацией ООН с подробной информацией о состоянии климата и указанием тенденции по выбросам и концентрации в атмосфере основных парниковых газов.

Документ будет представлен на Саммите ООН по изменению климата. В отчете подчеркивается очевидный и растущий разрыв между согласованными целями по борьбе с глобальным потеплением и реальностью.

Ученые подчеркивают необходимость фундаментальных социально-экономических преобразований и мер по сокращению выбросов углерода в ключевых секторах (землепользование и энергетика) для предотвращения опасного глобального потепления с потенциально необратимыми последствиями.

Оценка ведущих мировых экспертов по климату и научных организаций дана не только перед саммитом ООН, но и на фоне массовых акций во всем мире относительно "климатического удара". Тогда генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о "климатической чрезвычайной ситуации". Также он призвал мировых лидеров "не приезжать на Саммит с красивыми речами… приезжайте с конкретными планами".

