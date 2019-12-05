Изменение климата: ученые предупредили о новых серьезных вызовах

Глобальное потепление приведет к увеличению родов раньше срока (Фото: коллаж РБК-Украина)

Аномальная жара заставят женщин рожать раньше срока

Глобальное потепление и изменение климата приведет к ускорению рождаемости и будет стимулировать преждевременные роды, с негативным влиянием на состояние здоровья детей и их когнитивные функции. Об этом говорится в исследовании американских и британских ученых, опубликованном в журнале Springer Nature, передает издание Science Alert.

Алан Баррека из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Джессамин Шаллер из Кембриджа использовали данные о рождаемости и температуре в США в период между 1969 и 1988 годами, чтобы выяснить, сколько недоношенных детей рождается в аномально жаркий период.

Глобальное потепление приведет к увеличению родов раньше срока (Иллюстративное фото: pixabay.com)

Проанализировав в общей сложности информацию о 56 миллионах родов они пришли к выводу, что из-за температурных аномалий рождалось 25 тысяч недоношенных детей в год. Воздействие тепла привело к общей потере более 150 тысяч гестационных дней в год.

Речь идет о снижении срока беременности на несколько дней.

"Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что тепловое воздействие увеличивает риск родов для беременных. Ускорение родов приводит к более короткому сроку беременности, что связано с последующими последствиями для здоровья и когнитивных функций", - говорится в материале.

Аномальная жара влияет на увеличения рождаемости недоношенных детей (Иллюстративное фото: pixabay.com)

Отмечается, что с изменением климата прогноз будет постоянно только ухудшаться.