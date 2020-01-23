Пострадать может каждый: мошенники придумали новую аферу

Мошенники используют данные пользователей, которые воруют в интернете
Мошенники придумали новую схему, с помощью которой обманывают людей на тысячи гривен. Для того, чтобы завладеть большими суммами денег, они используют данные украинцев, которые находятся в распоряжении организаций по выдаче мелких быстрых кредитов.
Для того, чтобы воспользоваться услугами быстрых кредитов, пользователям достаточно зайти в интернет, заполнить форму-заявку и приложить свою фотографию с развернутым паспортом. На некоторых сайтах нужно дополнительно прикрепить скан или фотографию паспорта, и указать реквизиты карты или счета.
Аферисты нашли способ перехватывать данные, которые пользователи загружают на сайт компании быстрых кредитов. Они используют данные, чтобы открывать такие же мелкие кредиты, но в других организациях. При этом они меняют только номер счета или номер карты. Этот счет потом очень сложно отследить.
Также мошенники с помощью компьютера могут менять фотографию на сканах документов. А через некоторое время пользователь, который воспользовался услугой быстро-займа и вовремя погасил кредит, получает уведомление или звонок о том, что он должен организации деньги и проценты.
Если пользователь отказывается от возраста денег, то сотрудники компании начинают обрывать телефоны близких и друзей заемщика с угрозами и требованиями вернуть всю сумму.
Следующим этапом может стать передача долга компаниям, которые специализируются на возврате долгов.
Мошенники часто берут в долг небольшие суммы денег, так как для этого не нужно личное присутствие и подписание документов. Обычно работники компании начинают звонить по указанным телефонам, если просрочка составила небольшой срок.
Если написать заявление в полицию от собственного имени, то там разведут руками и скажут, что такое заявление должна составить организация.
Единственный способ, которым можно обезопасить себя от мошенничества – это внимательнее относится к своей личной информации и не передавать сканы и фото документов через интернет третьим лицам.
Также стоит регулярно проверять свою кредитную историю.