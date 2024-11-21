Постправда, сатира на сучасність і fake-news: 10 причин дивитися фільм “Редакція"

Вже з 28 листопада у кінотеатрах України стартує показ фільму “Редакція" режисера Романа Бондарчука. Це картина про юного вченого Юру, який займається пошуком червонокнижних бабаків у херсонських степах, але випадково стає SMM-ником місцевої газети й потрапляє у вирій фейкових новин, корупційних схем та передвиборних маніпуляцій.

Напередодні премʼєри РБК-Україна (проект Styler) разом з кінокомпанією “Артхаус Трафік” розказує про 10 причин, чому варто подивитись “Редакцію” на великих екранах.

Данина малій батьківщині

Більша частина фільмів Бондарчука присвячена Херсонській області (Роман народився у Херсоні). "Редакція" - не вийняток. Завдяки цьому, глядач зможе побачити на великому ще вільні Олешківські піски - найбільшу піщану пустиню в Європі, яка зараз знаходиться під окупацією росіян.

Режисер фільму Роман Бондарчук (фото: пресслужба)

Популяризація критичного мислення

У фільмі багато уваги приділено постправді, фейкам й тому, як працює пропаганда за допомогою сучасних технологій. З урахуванням того, як активно використовують фейки росіяни проти українців, цей фільм виступає наочним прикладом того, що завжди треба включати критичне мислення.

Сатира, сатира і ще раз сатира

"Редакція" - це сатира на сучасний світ. Тут й інфоцигани, й мер в комі, який намагається виграти вибори й недоброчесні журналісти. Багато з цих елементів глядачі зможуть впізнати. Це приємний бонус до рефлексії про те, як мистецтво відображає реальне життя.

Зірковий каст

У фільмі знялися не тільки багато відомих акторів, серед яких Римма Зюбіна ("Люся інтерн", "Гніздо горлиці"), Андрій Кирильчук ("Памфір"), Василь Кухарський ("Максим Оса") і Сергій Степанський ("Вулкан").

Також тут можна побачити знаних режисерів Жанну Озірну і Олександра Шмаля, драматурга Максима Курочкіна і навіть блогера Сергія Іванова. Крім того, у стрічці дебютував Дмитро Багненко, який раніше сам працював журналістом, а тепер є військовослужбовцем.

Кадр із фільму "Редакція" (фото: пресслужба)

Вшанування пам’яті загиблих воїнів

На жаль, деякі учасники творчої групи "Редакції" загинули на фронті. Фільм присвячується режисеру монтажу Віктору Ониську та актору Василю Кухарському, які загинули, виконуючи бойові завдання на фронті.

Спільна праця чотирьох країн

"Редакція" є спільним виробництвом України, Німеччини, Словаччини та Чехії. Тому продюсерська команда стрічки, як з українських, так і з іноземних професіоналів. З української сторони фільм продюсувала Дар’я Бассель, яка раніше працювала над фільмом "Будинок зі скалок", що у 2023 році був номінований на "Оскар". Ще однією продюсеркою є Дар’я Аверченко, яка працювала з Бондарчуком над "Вулканом" й "Українським шерифами", а також є співавторкою сценарію.

Сценарій написала відома письменниця і правозахисниця

Сценарій до "Редакції" написала письменниця та сценаристка Алла Тютюнник. Вона багато років вже займається правозахисною діяльністю, написанням книжок та сценаріїв до документальних та художніх стрічок. Її попередні три сценарії відзначені нагородами національного літературного конкурсу "Коронація слова". Також вона працювала над попередніми фільмами Бондарчука.

Сценаристкою виступила популярна письменниця та правозахисниця Алла Тютюнник (фото: пресслужба)

Фільм вже здобув кілька нагород

"Редакція" вже була відзначена на низці кінофестивалів, як українських, та і міжнародних. Національна премія кінокритиків "КІНОКОЛО" нагородила стрічку за "Найкращий сценарій фільму". А польський фестиваль "UKRAINA! Festiwal Filmowy" у Варшаві віддав фільму головну нагороду за найкращий ігровий фільм.

Стрічка вже здобула кілька нагород (фото: пресслужба)

Команда знаних профі

За технічну сторону фільму відповідають професіонали, які вже багато років працюють у кіноіндустрії. Оператором фільму є Вадим Ільков, який раніше працював над "Маріуполісом". Композитор у стрічці - Антон Байбаков (його попередні роботи: "Віктор_Робот", "Брама"). Кастинг директорка стрічки: Тетяна Симон. Художниця з костюмів: Софія Дорошенко.

Схвальні рецензії

"Редакція" отримала низку рецензій від міжнародних кінокритиків. Наприклад, оглядач Ніколас Белл із сайту Ioncinema написав у своєму огляді до фільму, що "Редакція" колись могла б бути віднесена до розряду наукової фантастики. Наразі ж це "фільм, який нагадує нічний кошмар, від якого ми ще не можемо прокинутися".

А критикиня Variety Кетрін Бей у своїй рецензії відзначила, що новий фільм Бондарчука - це "Сатира постправди" та "унікальне творіння режисерських бачення та амбіцій, а також обставин, за яких він виник".