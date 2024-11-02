Netflix вражає. Топ-10 нових фільмів і серіалів у листопаді

Сервіс Netflix невпинно презентує нові серіали та фільми. І вже у листопаді на нас чекає чимало цікавих стрічок, "документалок" та навіть мультик.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 10 новинок від Netflix, які можна буде подивитися вже у листопаді.

"Зачаровані"

Неймовірно щемливий мультик, який вже вийшов на екрани, розповість про юну принцесу. Її батьки перетворюються на монстрів, усе через злі чари. І дівчинці доведеться наважитися на дуже небезпечні пригоди, адже тільки так вона зможе перетворити маму й тата на людей

"Дипломатка" (2 сезон)

На вас чекає продовження серіалу з Кері Раселл. Історія про інтриги та зради у вищому суспільстві буде цікавою для фанів детективів та багатосерійних стрічок з динамічним сюжетом. До речі, нові серії вже вийшли.

"Кобра Кай" (6 сезон, 2 частина)

Продовження серіалу, в якому йдеться про бойові мистецтва, вийде вже 5 листопада. 6 сезон комедійної драми розповість про нові виклики та проблеми, з якими доведеться зустрітися учням школи.

"Зворотний Відлік: Пол – Тайсон"

Документальний міні-серіал вийде вже 7 листопада. І в ньому, як зрозуміло з назви, на вас чекає історія про неймовірний поєдинок. Стрічка покаже усі залаштунки та ті процеси, які зазвичай залишаються прихованими від звичайних глядачів.

"Веселі джентльмени"

Нова комедія вийде вже 20 листопада. В ній ви побачите танцівницю, яка вирушає до маленького містечка. Там вона планує організувати виступ на різдвяну тематику. І танцювати доведеться привабливим чоловікам.

"Людина зсередини"

Вже 21 листопада на екрани вийде комедійний міні-серіал, в якому ви побачите історію про приватного детектива. Чоловік, який присвятив своїй професії майже все життя, йде на пенсію. Але на цьому пригоди не закінчуються.

"Імператриця" (2 сезон)

Продовження сезону вийде 22 листопада. Серіал розповість про молоду Сісі, яка має врятувати не тільки свою родину, а й цілу імперію. До речі, перший сезон отримав чимало схвальних відгуків. А тому якщо ви ще не бачили цю стрічку - починайте з самого початку.

"Наша маленька таємниця"

Звісно ж, у листопаді починається сезон прем'єр до Різдва та Нового року. І вже 27 листопада на вас чекатиме романтична комедія з Ліндсі Лохан у головній ролі. Легкий сюжет, святковий настрій та трохи зимового дива - налаштовуйтесь на різдвяний вайб.

"Божевілля"

Міні-серіал з незвичайним сюжетом вийде вже 28 листопада. На вас чекає трилер з конспірологічними історіями та розповідь про медіа-експерта, який потрапить у дуже неприємну ситуацію. Серіал отримає 8 епізодів.

"Сенна"

"Документалка" розповість про легендарного автогонника. Стрічка вийде вже 29 листопада. І вона буде цікавою не лише для тих, хто обожнює перегони, адже сюжет побудовано дуже динамічно, а яскравих сцен буде чимало.