"Кіноколо-2024": названо переможців престижної премії

17 жовтня, у день відкриття фестивалю "Київський тиждень критики", Національна премія кінокритиків "Кіноколо" оголосила переможців 2024 року. Цього року нагороди було вручено в 11 номінаціях.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, який фільм, режисери та актори вибороли нагороди цього року.

Список переможців премії кінокритиків "Кіноколо-2024"

Найкращий повнометражний ігровий фільм

"Медовий місяць" (режисерка Жанна Озірна)

"Редакція" (режисер Роман Бондарчук)

"Сірі бджоли" (режисер Дмитро Мойсеєв)

"Уроки толерантності" (режисер Аркадій Непиталюк).

Найкраща режисура

Роман Бондарчук ("Редакція")

Сергій Маслобойщиков ("Яса")

Дмитро Мойсеєв ("Сірі бджоли")

Марія Стоянова ("Фрагменти льоду").

Найкращий актор

Віктор Жданов ("Сірі бджоли")

Роман Луцький ("Медовий місяць")

Володимир Ямненко ("Сірі бджоли")

Олександр Ярема ("Уроки толерантності").

Найкраща акторка

Ірина Нірша ("Медовий місяць");

Жанна Озірна ("Редакція");

Алла Сергійко ("Яса");

Олена Узлюк ("Уроки толерантності").

Найкращий сценарій фільму

Дмитро Мойсеєв ("Сірі бджоли")

Аркадій Непиталюк, Людмила Тимошенко ("Уроки толерантності")

Жанна Озірна ("Медовий місяць")

Алла Тютюнник, Роман Бондарчук, Дарʼя Аверченко ("Редакція").

Найкращий повнометражний документальний фільм

"Мирні Люди" (режисерка Оксана Карпович)

"Реал" (режисер Олег Сенцов)

"Сентиментальна подорож до планети Параджанова" (режисер Тарас Томенко)

"Фрагменти льоду" (режисерка Марія Стоянова).

Найкращий короткометражний документальний фільм

"Вибухи біля музею" (режисери Роман Хімей і Ярема Малащук)

"Войси з Бахмута" (режисер Ігор Бабаєв)

"Під знаком якоря" (режисер Тарас Співак)

"Там, де закінчується Росія" (режисер Олексій Радинський).

Найкращий короткометражний ігровий фільм

"Войси з Бахмута" (режисер Ігор Бабаєв)

"Додаткові сцени" (режисери Роман Хімей і Ярема Малащук)

"Кінець історії" (режисер Станіслав Битюцький)

"Сьома Зміна" (режисерка Наталія Ільчук)

"Увага, добрий пес!" (режисерка Аделіна Борець).

Найкращий анімаційний фільм

"Міст" (режисер Микита Лиськов)

"Сага про корову-русалку" (режисер Сашко Даниленко)

"Спукі Лупс" (режисер Стас Сантімов)

"Я померла в Ірпені" (Анастасія Фалілеєва).

Відкриття року

"Медовий місяць" (режисерка Жанна Озірна)

"Порцелянова війна" (режисери Слава Леонтьєв і Брендан Белломо)

"Фрагменти льоду" (режисерка Марія Стоянова)

"Nice Ladies" (режисерка Марія Пономарьова).

За досягнення

Ольга Бірзул за книгу "Твоя книга про кіно"

Антельм Відо за книгу "Ciné-Ukraine, histoire(s) d’indépendance" (Кіно-Україна, історія(ї) незалежності)

Володимир Войтенко за відновлення друкованого часопису екранних мистецтв "КІНО-КОЛО"

Довженко-Центр (кураторська група: Альона Пензій, Олександр Телюк, Станіслав Битюцький) за виставку "Ріка кричала, вила, як поранений звір".

Що відомо про премію "Кіноколо"

Це щорічна премія, заснована у 2018 році, яка визначає досягнення українського кінематографа та діячів кіноіндустрії за останній рік від імені спільноти кінокритиків України.

Переможців премії визначає комітет Національної премії кінокритиків. До його складу входять кінокритики та кінознавці, які є членами Спілки кінокритиків України та/або ФІПРЕССІ.

У попередні роки найкращими фільмами ставали "Ля Палісіада" Філіпа Сотниченка, "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука, "Стоп-Земля" Катерини Горностай, "Атлантида" Валентина Васяновича і "Додому" Нарімана Алієва.