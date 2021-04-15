Постковидный синдром: врач рассказал, как вернуть обоняние, сон и хорошее самочувствие

После коронавирусной инфекции у человека может пропасть обоняние, также возможно появление бессонницы и депрессии. Это свидетельствует о постковидном синдроме.
Врач-терапевт и аллерголог Татьяна Ганжа рассказала, как вернуть свое здоровье в прежнее состояние после COVID-19, сообщает ТСН.
Постковидный синдром сохраняется от двух недель до 3-6 месяцев. При этом он не зависит от того, в какой форме вы перенесли болезнь - легкой, средней или тяжелой.
Устранение бессонницы
Если после коронавируса у вас проблемы со сном, то сразу же необходимо обратится к невропатологу. Волшебной пилюли нет и нужно самому постепенно налаживать суточные ритмы.
Несколько советов эксперта:
За час до сна не пользуйтесь компьютером и телефоном;
В первой половине дня пейте не больше одной чашки некрепкого кофе или черного чая;
Не принимайте алкоголь;
Перед сном хорошо проветрите комнату;
Послушайте перед сном расслабляющую музыку;
За час до сна выпейте маленькую чашку травяного чая с медом. Подойдет мелиса, валериана, мята;
Старайтесь засыпать и просыпаться в одно время каждый день.
Восстановление обоняния
Для ускорения восстановления нюха, от которого частично зависит вкус, нужно обеспечить доступ кислорода к нервным клеткам полости носа. Вот, что нужно делать:
Промывайте носа раствором морской воды, гормональными спреями по показаниям;
Принимайте витамины группы А и В под контролем врача;
Делайте дыхательную гимнастику;
Активируйте рецепторы нюхательных нервов - 2-3 раза на протяжении дня необходимо вдыхать специи с ярким и знакомым вам ароматом. Можно нюхать корицу, кардамон, гвоздику, мускатный орех и эфирные масла.
Выход из депрессии
Что делать:
Старайтесь поддерживать связь с близкими людьми в режиме онлайн;
Больше гуляйте на свежем воздухе, читайте, медитируйте, рисуйте.
Можете поговорить с психологом или психотерапевтом.