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Постковидный синдром: врач рассказал, как вернуть обоняние, сон и хорошее самочувствие

Автор: Роман Мирончук

После коронавирусной инфекции у человека может пропасть обоняние, также возможно появление бессонницы и депрессии. Это свидетельствует о постковидном синдроме.

Врач-терапевт и аллерголог Татьяна Ганжа рассказала, как вернуть свое здоровье в прежнее состояние после COVID-19, сообщает ТСН.

Постковидный синдром сохраняется от двух недель до 3-6 месяцев. При этом он не зависит от того, в какой форме вы перенесли болезнь - легкой, средней или тяжелой.

Устранение бессонницы

Если после коронавируса у вас проблемы со сном, то сразу же необходимо обратится к невропатологу. Волшебной пилюли нет и нужно самому постепенно налаживать суточные ритмы.

Несколько советов эксперта:

  • За час до сна не пользуйтесь компьютером и телефоном;
  • В первой половине дня пейте не больше одной чашки некрепкого кофе или черного чая;
  • Не принимайте алкоголь;
  • Перед сном хорошо проветрите комнату;
  • Послушайте перед сном расслабляющую музыку;
  • За час до сна выпейте маленькую чашку травяного чая с медом. Подойдет мелиса, валериана, мята;
  • Старайтесь засыпать и просыпаться в одно время каждый день.

Восстановление обоняния

Для ускорения восстановления нюха, от которого частично зависит вкус, нужно обеспечить доступ кислорода к нервным клеткам полости носа. Вот, что нужно делать:

  • Промывайте носа раствором морской воды, гормональными спреями по показаниям;
  • Принимайте витамины группы А и В под контролем врача;
  • Делайте дыхательную гимнастику;
  • Активируйте рецепторы нюхательных нервов - 2-3 раза на протяжении дня необходимо вдыхать специи с ярким и знакомым вам ароматом. Можно нюхать корицу, кардамон, гвоздику, мускатный орех и эфирные масла.

Выход из депрессии

Что делать:

  • Старайтесь поддерживать связь с близкими людьми в режиме онлайн;
  • Больше гуляйте на свежем воздухе, читайте, медитируйте, рисуйте.
  • Можете поговорить с психологом или психотерапевтом.

Напомним, житель Харькова четырежды перенес COVID-19.

Ранее Ляшко назвал условия преодоления эпидемии COVID-19 за три недели.

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