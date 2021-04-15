Постковідний синдром: лікар розповів, як повернути нюх, сон і гарне самопочуття
Після коронавірусної інфекції у людини може пропасти нюх, також можлива поява безсоння і депресії. Це свідчить про постковідний синдром.
Лікар-терапевт і алерголог Ганжа Тетяна розповіла, як повернути своє здоров'я в колишній стан після COVID-19, повідомляє ТСН.
Постковідний синдром зберігається від двох тижнів до 3-6 місяців. При цьому він не залежить від того, в якій формі ви перенесли хворобу - легкій, середній або важкій.
Усунення безсоння
Якщо після коронавірусу у вас проблеми зі сном, то відразу ж необхідно звернутися до невропатолога. Чарівної пігулки немає і потрібно самому поступово налагоджувати добові ритми.
Кілька порад експерта:
- За годину до сну не користуйтеся телефоном і комп'ютером;
- У першій половині дня пийте не більше однієї чашки неміцної кави або чорного чаю;
- Не приймайте алкоголь;
- Перед сном добре провітріть кімнату;
- Послухайте перед сном музику, що розслаблює;
- За годину до сну випийте маленьку чашку трав'яного чаю з медом. Підійде меліса, валеріана, м'ята;
- Намагайтеся засинати і прокидатися в один час кожен день.
Відновлення нюху
Для прискорення відновлення нюху, від якого частково залежить смак, потрібно забезпечити доступ кисню до нервових клітин порожнини носа. Ось, що потрібно робити:
- Промивайте ніс розчином морської води, гормональними спреями за показаннями;
- Приймайте вітаміни групи А і В під контролем лікаря;
- Робіть дихальну гімнастику;
- Активуйте рецептори нюхальних нервів - 2-3 рази протягом дня необхідно вдихати спеції з яскравим і знайомим вам ароматом. Можна нюхати корицю, кардамон, гвоздику, мускатний горіх і ефірні олії.
Вихід з депресії
Що робити:
- Намагайтеся підтримувати зв'язок з близькими людьми в режимі онлайн;
- Більше гуляйте на свіжому повітрі, читайте, медитуйте, малюйте.
- Можете поговорити з психологом або психотерапевтом.