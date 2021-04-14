Житель Харькова четырежды перенес COVID-19: в каких случаях такое возможно
В Харькове мужчина уже четыре раза с начала пандемии перенес коронавирус. Врач рассказал, в каких случаях такое возможно.
Об этом пишут Вартові еспресо.
Случай неоднократного инфицирования зафиксировали в Харьковской городской клинической больнице №17. Там мужчина находится на лечении.
По словам заведующего терапевтическим отделением этого медицинского учреждения, Романа Елисеева, повторное заражение мужчины связано с его проблемами со здоровьем.
Сопутствующие заболевания харьковчанина не позволяют его организму вырабатывать иммунитет к коронавирусу.
"Один пациент переболел четыре раза. Из-за сопутствующих патологий не вырабатывались антитела. Его уже выписали", - рассказал харьковский медик.
Отметим, что последние исследования подтверждают вероятность повторного инфицирования коронавирусом.
При этом такому риску чаще всего подвергаются врачи, работающие с коронавирусными пациентами.
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