Поставте орхідею в це місце - і вона буде постійно квітнути

Орхідеї в горщику будуть у вас постійно квітнути, якщо ви поставите рослину в певне місце.

В яке саме, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Express.

Що треба знати про орхідеї

Експерт по рослинам Грехем Райс розказав, що були часи, коли орхідеї вважалися рідкісними й екзотичними, доступними лише для спеціалістів і складними у вирощуванні. Тепер, завдяки новим досягненням у розведенні та лабораторному розмноженні, ви можете купити їх у супермаркеті, часто за дуже розумними цінами.

Для цих рослин має велике значення місце, де вони стоять. Так, орхідеї будуть квітнути на підвіконні, що виходить на північ або схід.

За допомогою компаса на смартфоні можна визначити, які підвіконня відповідають цьому критерію.

Як ніколи не можна обрізати орхідеї

Коли справа доходить до обрізання орхідеї, Райс радить бути обережними.

Ніколи не зрізайте кінчик квітучого пагона, якщо він ще зелений, оскільки ви зріжете бутони. І не обрізайте шип відразу, відріжте його на 2,5 см вище другої виїмки від основи.

Коли справа доходить до поливу орхідей, ви можете зробити їх "щасливими", регулярно зрошуючи їх дощовою водою.

Намагайтеся не заливати орхідею, якщо вони стоять у воді, то їх коріння можуть загнити. Також потрібно тримати рослину якомога далі від протягів, через які орхідея може передчасно скинути листя.