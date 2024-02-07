Поставьте орхидею в это место - и она будет постоянно цвести

Орхидеи в горшке будут у вас постоянно цвести, если вы поставите растение в определенное место.

В какое именно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Express.

Что нужно знать об орхидеях

Эксперт по растениям Грэхем Райс рассказал, что было время, когда орхидеи считались редкими и экзотическими, доступными только для специалистов и сложными в выращивании. Теперь благодаря новым достижениям в разведении и лабораторном размножении вы можете купить их в супермаркете, часто по очень разумным ценам.

Для этих растений имеет большое значение место, где они стоят. Так, орхидеи будут цвести на подоконнике, выходящем на север или восток.

С помощью компаса на смартфоне можно определить, какие подоконники отвечают этому критерию.

Как никогда нельзя обрезать орхидеи

Когда дело доходит до обрезки орхидеи, Райс рекомендует быть осторожными.

Никогда не срезайте кончик цветущего побега, если он еще зелен, поскольку вы срежете бутоны. И не обрезайте шип сразу, отрежьте его на 2,5 см выше второй выемки от основания.

Когда дело доходит до полива орхидей, вы можете сделать их "счастливыми", регулярно орошая их дождевой водой.

Старайтесь не заливать орхидею, если они стоят в воде, то их корни могут загнить. Также нужно держать растение как можно дальше от сквозняков, из-за которых орхидея может преждевременно сбросить листву.