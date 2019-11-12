Поставлен неверный диагноз: чем на самом деле больна Заворотнюк

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк не больна раком. На самом деле у нее другое заболевание, считает Старец Александр. Он предположил, что сейчас актриса идет на поправку. Такое заявление он сделал в эфире российского телеканала НТВ.

Знахарь назвал другой диагноз. Он считает, что тот факт, что родственники Анастасии Заворотнюк не стали уточнять диагноз – дополнительное подтверждение его словам. В передаче "Новые русские сенсации" старец Александр заявил, что у Анастасии Заворотнюк не рак.

"Неверный диагноз поставлен. Я не вижу, чтобы у нее была онкология", – компетентно сообщил он.

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Глядя на фото звезды комедийного сериала "Моя прекрасная няня", старец сделал пассы руками, чтобы почувствовать энергетику артистки. По словам целителя, от снимка идет тепло.

"Это хороший знак. Ее в мире мертвых нет. Нет ей туда дороги пока! Она поправится и будет нормально жить обычной здоровой жизнью! Выздоровеет. Это правда", – заявил знахарь.

Ясновидящий сообщил, что Анастасия Заворотнюк пошла на поправку, а примерно через три недели к ней вернутся силы.

"У нее истощение просто. Я бы в первую очередь работал именно на иммунитет, чтобы организм давал сопротивляемость. Вот иммунитет и ЦНС", – высказал мнение старец Александр.

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Поклонники актрисы стали штурмовать ее официальную страницу вопросами с целью получить контакты знахаря, однако семья актрисы заявила, что узнала об экстрасенсе вместе со зрителями.

"Дорогие друзья! К нам на страничку обратилось очень много людей с просьбой дать контакты целителя Александра Семеновича, о котором сегодня была программа на НТВ. К сожалению, мы не сможем вам помочь, т.к. программа с нами не согласовывалась, и о существовании целителя мы узнали вместе с вами", – отметили близкие Анастасии Заворотнюк.

Стоит напомнить, что Заворотнюк прервала длительное молчание и показала свежие фото.