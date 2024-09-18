Не поспішайте збирати врожай гарбуза: коли та як це правильно робити

Гарбуз - це невибаглива культура, яка радує щедрим врожаєм, але поспіх у його збиранні може суттєво вплинути на смак і тривалість зберігання плодів. Коли саме варто починати збір врожаю і як правильно це робити, щоб гарбуз був смачним та довго зберігався?
РБК-Україна (проект Styler) роз'яснює, коли можна збирати гарбузи з городу.
Збирання гарбузів в Україні зазвичай розпочинається у вересні і триває до листопада. Конкретні терміни залежать від сорту гарбуза та часу його посадки:
Важливо дати гарбузу повністю дозріти на грядці, адже передчасне збирання призведе до того, що плоди будуть жорсткими та позбавленими смаку.
Для того щоб гарбуз зберігся довго і не втратив своїх смакових якостей, необхідно зібрати його вчасно. Визначити, що плід уже готовий до збирання, допоможуть п’ять основних ознак:
Правильна оцінка стиглості дозволить уникнути проблем з подальшим зберіганням і смаком овочу.
Збираючи гарбуз, важливо дотримуватися кількох правил, щоб забезпечити довге зберігання плодів протягом зими:
Правильне збирання гарбуза - це запорука його тривалого зберігання.
Якщо ви хочете отримати врожай раніше і не чекати середини жовтня, є кілька способів прискорити дозрівання:
Такі методи допоможуть швидше отримати врожай без шкоди для його якості.
Після збирання гарбузів необхідно підготувати їх до зберігання:
Розміщуйте плоди плодоніжками догори і не дозволяйте їм стикатися один з одним. Це допоможе продовжити термін зберігання овочів.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти та видання Local Food Connect, Better Homes and Gardens, Exo.in.ua.