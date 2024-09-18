Не поспішайте збирати врожай гарбуза: коли та як це правильно робити

Коли збирати гарбуз: терміни

Збирання гарбузів в Україні зазвичай розпочинається у вересні і триває до листопада. Конкретні терміни залежать від сорту гарбуза та часу його посадки:

Скоростиглі сорти достигають з середини серпня до початку вересня.

Середньостиглі готові до збору з середини вересня.

Пізньостиглі - з жовтня до листопада.

Важливо дати гарбузу повністю дозріти на грядці, адже передчасне збирання призведе до того, що плоди будуть жорсткими та позбавленими смаку.

Один гарбуз - і дуже багато смачної каши (фото: Freepik.com)

Ознаки стиглості гарбуза

Для того щоб гарбуз зберігся довго і не втратив своїх смакових якостей, необхідно зібрати його вчасно. Визначити, що плід уже готовий до збирання, допоможуть п’ять основних ознак:

Суха плодоніжка. Якщо плодоніжка стала світлою і сухою, це свідчить про повне дозрівання.

Якщо плодоніжка стала світлою і сухою, це свідчить про повне дозрівання. Щільна шкірка. Шкірка гарбуза має бути настільки твердою, щоб її не можна було легко проколоти нігтем.

Шкірка гарбуза має бути настільки твердою, щоб її не можна було легко проколоти нігтем. Яскравий колір і чіткі лінії. Дозрілий гарбуз має рівномірний насичений колір, а на поверхні добре помітні природні візерунки.

Дозрілий гарбуз має рівномірний насичений колір, а на поверхні добре помітні природні візерунки. Глухий звук при постукуванні. Коли ви стукаєте по гарбузу, має бути чутно глухий звук.

Коли ви стукаєте по гарбузу, має бути чутно глухий звук. Зів'яле листя. Якщо листя на стеблах почало в'янути та засихати, це явний знак, що врожай готовий до збору.

Правильна оцінка стиглості дозволить уникнути проблем з подальшим зберіганням і смаком овочу.

Не кожний гарбуз насправды стиглий (фото: Freepik.com)

Як правильно збирати гарбуз

Збираючи гарбуз, важливо дотримуватися кількох правил, щоб забезпечити довге зберігання плодів протягом зими:

Використовуйте гострий ніж або садові ножиці для того, щоб зрізати плід з плодоніжкою.

Не відривайте плодоніжку руками, оскільки це може пошкодити гарбуз, і він швидше почне гнити.

Плодоніжку варто залишати довжиною 3-4 см.

Під час збирання намагайтеся не пошкодити шкірку, адже це місце може стати вразливим для мікроорганізмів.

Після зрізання гарбуза його слід розсортувати: окремо великі плоди, окремо менші.

Для зберігання обирайте лише міцні, неушкоджені гарбузи без вм’ятин та тріщин.

Правильне збирання гарбуза - це запорука його тривалого зберігання.

Як прискорити дозрівання гарбуза

Якщо ви хочете отримати врожай раніше і не чекати середини жовтня, є кілька способів прискорити дозрівання:

Обріжте всі дрібні плоди на рослині, залишивши лише найбільші. Це дозволить спрямувати всі ресурси рослини на живлення великих гарбузів.

Регулярно підживлюйте рослину органічними добривами, щоб стимулювати швидший ріст плодів.

Такі методи допоможуть швидше отримати врожай без шкоди для його якості.

Гарбузи повинні зберігатися у вентильованій тарі (фото: Freepik.com)

Що робити з зібраним гарбузом

Після збирання гарбузів необхідно підготувати їх до зберігання:

Спершу протріть плоди сухою тканиною, щоб видалити зайву вологу та бруд.

Уважно огляньте кожен гарбуз: ті, що мають пошкодження або ознаки гниття, краще використовувати першими.

Якщо на шкірці є тріщини, замажте їх зеленкою – це допоможе запобігти проникненню грибка.

Зберігати гарбузи потрібно в сухому, темному приміщенні з хорошою вентиляцією і температурою 18-20°C.

Розміщуйте плоди плодоніжками догори і не дозволяйте їм стикатися один з одним. Це допоможе продовжити термін зберігання овочів.