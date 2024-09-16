Не пропустіть цей час: коли саджати плодові дерева восени

Осіння посадка дерев має безліч переваг, які роблять її популярним вибором серед садівників. Головне - правильно вибрати час, щоб рослини встигли вкоренитися до настання холодів. Як враховувати усі фактори, щоб молоді дерева добре пережили зиму і активно росли навесні?

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, які саме плодові дерева варто садити восени та у який час.

Переваги осінньої посадки дерев

Осіння посадка плодових дерев є популярною через низку вагомих причин. Однією з головних переваг є природні умови, які сприяють вкоріненню дерев. Осінь також вимагає менше зусиль від садівників у порівнянні з іншими сезонами. Нижче наведено основні переваги, які роблять цей період ідеальним для висадки дерев.

Висока приживаність - осінні дощі забезпечують достатню вологість, що сприяє гарному вкоріненню.

- осінні дощі забезпечують достатню вологість, що сприяє гарному вкоріненню. Менше догляду - досить одного поливу під час посадки, решту зробить природа.

- досить одного поливу під час посадки, решту зробить природа. Швидкий ріст навесні - дерева, посаджені восени, раніше починають рости після сходу снігу.

- дерева, посаджені восени, раніше починають рости після сходу снігу. Економія коштів - восени розсадники часто дають знижки на саджанці.

- восени розсадники часто дають знижки на саджанці. Широкий вибір - під кінець сезону доступний великий асортимент дерев.

- під кінець сезону доступний великий асортимент Краща якість саджанців - восени можна легко перевірити здоров'я кореневої системи і стан рослин.

Більшість плодових дерев варто садити саме восени (фото: Freepik.com)

Недоліки осінньої посадки

Попри численні переваги осінньої посадки, є кілька недоліків, які варто враховувати. Зміни погоди можуть вплинути на приживаність молодих дерев, особливо якщо раптово настануть морози. Також є певні ризики, пов'язані зі шкідниками, які активізуються восени.

Несподівані зміни погоди - ранні заморозки можуть пошкодити кореневу систему молодих саджанців.

- ранні заморозки можуть пошкодити кореневу систему молодих саджанців. Шкідники - гризуни активізуються восени і можуть пошкодити кору або корені дерев.

- гризуни активізуються восени і можуть пошкодити кору або корені дерев. Незручні умови для роботи - восени частіше йде дощ, що може ускладнити посадку.

Які дерева краще саджати восени

Вибір правильних плодових дерев для осінньої посадки має велике значення для успіху. Деякі види краще адаптуються до холодної пори року і можуть легко пережити зимові морози. Такі дерева швидше укорінюються і навесні демонструють активний ріст. Ось кілька видів плодових і декоративних дерев, які ідеально підходять для осінньої посадки.

Яблуні добре приживаються і стійкі до холодів.

добре приживаються і стійкі до холодів. Груші саджаються на світлих ділянках і не потребують частого поливу.

саджаються на світлих ділянках і не потребують частого поливу. Сливи добре реагують на осінні дощі, швидко укорінюються.

добре реагують на осінні дощі, швидко укорінюються. Смородина легко приживається і вже навесні може порадувати першими ягодами.

легко приживається і вже навесні може порадувати першими ягодами. Малина - осіння посадка дозволяє рослині краще адаптуватися до зимових умов.

осіння посадка дозволяє рослині краще адаптуватися до зимових умов. Горіх - зимостійкий і не потребує особливого догляду на початку росту.

- зимостійкий і не потребує особливого догляду на початку росту. Хвойні дерева (туя, ялина, сосна) легко адаптуються до нових умов у прохолодну погоду.

Дерева за зиму встигнуть вкоренитися перед весняним сокорухом (фото: Freepik.com)

Які дерева не слід садити восени

Не всі види дерев підходять для осінньої посадки. Деякі з них мають слабку морозостійкість або потребують більше часу для адаптації до нових умов. Для таких рослин краще обрати весняний період для посадки, щоб вони могли вкорінитися до зими. Ось кілька видів, які не варто саджати восени, щоб уникнути втрат.