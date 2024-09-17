Щоб добре прижилася: як правильно посадити малину восени

Осіння посадка малини - чудовий спосіб забезпечити майбутній урожай смачних ягід. Період посадки триває з середини серпня до початку жовтня, але точні терміни залежать від клімату вашого регіону. Яким саме способом висаджувати малину та як підготувати ділянку для цього?

Коли садити малину восени

Осінь є ідеальним часом для посадки малини завдяки м'якому клімату. Оптимальні строки посадки: з середини серпня до кінця вересня, однак головне - завершити роботу до настання перших заморозків.

Орієнтуйтеся на середньодобову температуру, яка має бути близько +10°C. Для висадки вибирайте сухий день, оскільки надмірна волога може призвести до загнивання стебел після обрізки.

Як вибрати саджанці малини

Саджанці малини бувають з голими коренями або в контейнерах. Вибір залежить від особистих уподобань та сорту рослини. Ремонтантні сорти, які дають урожай кілька разів на сезон, рекомендується садити у віці не менше двох років. Основні критерії вибору саджанців:

Коренева система повинна бути добре розвиненою, без гнилі або пошкоджень.

Стебло повинно бути міцним, діаметром приблизно 1 см, без ознак хвороб.

Перед посадкою стебла малини необхідно обрізати майже під нуль, оскільки найкращі врожаї рослина дає на дворічних гілках.

Вибір місця для посадки малини

Малина потребує добре освітленого місця, де більшу частину дня світить сонце. Ідеальне розташування - південно-східні або південно-західні схили. Основні фактори, на які слід звернути увагу при виборі місця:

Світло : малина потребує не менше 6-8 годин сонячного світла на день.

: малина потребує не менше 6-8 годин сонячного світла на день. Захист від вітру : рослина не любить протягів, тому краще посадити її біля огорожі або стіни.

: рослина не любить протягів, тому краще посадити її біля огорожі або стіни. Простір : надайте достатньо місця для росту, оскільки кущі можуть виростати до 1,5 метра в висоту і до метра в ширину.

: надайте достатньо місця для росту, оскільки кущі можуть виростати до 1,5 метра в висоту і до метра в ширину. Ґрунт: малина любить родючий, добре дренований ґрунт із слабкою кислотністю (pH 6,5-6,7).

Осінь - найкращий час саджати малину (фото: Pixabay.com)

Підготовка ділянки до посадки

Перед посадкою ділянку потрібно ретельно підготувати. Це включає очищення від сміття та бур'янів, перекопування ґрунту і внесення добрив. Підготуйте місце під малинник заздалегідь, розмітивши ділянку для кількох кущів.

Внесіть у ґрунт перегній або компост, щоб покращити його родючість. Якщо ви плануєте посадити кілька кущів, встановіть шпалери для підтримки рослин.

Способи посадки малини

Існує два основних методи посадки малини: кущовий та стрічковий.

Кущовий метод: підходить для невеликих садів. Кущі садять на відстані не менше метра один від одного, у підготовлені ямки.

підходить для невеликих садів. Кущі садять на відстані не менше метра один від одного, у підготовлені ямки. Стрічковий метод: використовується для великих насаджень. Рослини садять у траншеї, дотримуючись відстані 40-50 см між кущами. Цей метод підходить для створення живоплоту.

Догляд за малиною після посадки

Після посадки малини восени необхідно забезпечити їй належний догляд. Поливайте кущі регулярно до настання заморозків, мульчуйте ґрунт навколо рослин для збереження вологи.

Після обрізки підготуйте рослини до зими: у регіонах із холодними зимами вкрийте кущі спеціальним матеріалом або соломою. Дотримуючись цих простих порад, ви забезпечите своїй малині здоровий ріст і щедрий урожай у наступні роки!