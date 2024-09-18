Не спешите собирать урожай тыквы: когда и как это правильно делать

Тыква - это неприхотливая культура, радующая щедрым урожаем, но спешка в ее уборке может существенно повлиять на вкус и продолжительность хранения плодов. Когда именно стоит начинать сбор урожая и как правильно это делать, чтобы тыква была вкусной и долго хранилась?
РБК-Украина (проект Styler) разъясняет, когда можно собирать тыквы с огорода.
Сбор тыквы в Украине обычно начинается в сентябре и продолжается до ноября. Конкретные сроки зависят от сорта тыквы и времени ее посадки:
Важно дать тыкве полностью созреть на грядке, ведь преждевременная уборка приведет к тому, что плоды будут жесткими и безвкусными.
Для того чтобы тыква сохранилась долго и не потеряла своих вкусовых качеств, необходимо собрать ее вовремя. Определить, что плод уже готов к уборке, помогут пять основных признаков:
Правильная оценка спелости позволит избежать проблем с последующим хранением и вкусом овоща.
Собирая тыкву, важно соблюдать несколько правил, чтобы обеспечить длительное хранение плодов в течение зимы:
Правильная уборка тыквы - это залог ее длительного хранения.
Если вы хотите получить урожай раньше и не ждать середины октября, есть несколько способов ускорить созревание:
Такие методы помогут быстрее получить урожай без ущерба его качеству.
После уборки тыквы необходимо подготовить их к хранению:
Размещайте плоды плодоножками вверх и не позволяйте им соприкасаться друг с другом. Это поможет продлить срок хранения овощей.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты и издания Local Food Connect, Better Homes and Gardens, Exo.in.ua.