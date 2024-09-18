Не спешите собирать урожай тыквы: когда и как это правильно делать

Когда собирать тыкву: сроки

Сбор тыквы в Украине обычно начинается в сентябре и продолжается до ноября. Конкретные сроки зависят от сорта тыквы и времени ее посадки:

Скороспелые сорта созревают с середины августа до начала сентября.

Среднеспелые готовы к сбору с середины сентября.

Позднеспелые - с октября до ноября.

Важно дать тыкве полностью созреть на грядке, ведь преждевременная уборка приведет к тому, что плоды будут жесткими и безвкусными.

Одна тыква – и очень много вкусной каши (фото: Freepik.com)

Признаки спелости тыквы

Для того чтобы тыква сохранилась долго и не потеряла своих вкусовых качеств, необходимо собрать ее вовремя. Определить, что плод уже готов к уборке, помогут пять основных признаков:

Сухая плодоножка. Если плодоножка стала светлой и сухой, это свидетельствует о полном созревании.

Если плодоножка стала светлой и сухой, это свидетельствует о полном созревании. Плотная кожура. Кожа тыквы должна быть настолько жесткой, чтобы ее нельзя было легко проколоть ногтем.

Кожа тыквы должна быть настолько жесткой, чтобы ее нельзя было легко проколоть ногтем. Яркий цвет и четкие линии. Созревшая тыква имеет равномерный насыщенный цвет, а на поверхности хорошо заметны естественные узоры.

Созревшая тыква имеет равномерный насыщенный цвет, а на поверхности хорошо заметны естественные узоры. Глухой звук при постукивании. Когда вы стучите по тыкве, должен быть слышен глухой звук.

Когда вы стучите по тыкве, должен быть слышен глухой звук. Увядшие листья. Если листья на стеблях начали увядать и засыхать, это явный знак, что урожай готов к сбору.

Правильная оценка спелости позволит избежать проблем с последующим хранением и вкусом овоща.

Не каждая тыква на самом деле спелая (фото: Freepik.com)

Как правильно собирать тыкву

Собирая тыкву, важно соблюдать несколько правил, чтобы обеспечить длительное хранение плодов в течение зимы:

Используйте острый нож или садовые ножницы, чтобы срезать плод с плодоножкой.

Не отрывайте плодоножку руками, поскольку это может повредить тыкву, и она скорее начнет гнить.

Плодоножку следует оставлять длиной 3-4 см.

Во время уборки старайтесь не повредить кожуру, ведь это место может оказаться уязвимым для микроорганизмов.

После срезки тыквы его следует рассортировать: отдельно крупные плоды, отдельно меньшие.

Для хранения выбирайте только крепкие, невредимые тыквы без вмятин и трещин.

Правильная уборка тыквы - это залог ее длительного хранения.

Как ускорить созревание тыквы

Если вы хотите получить урожай раньше и не ждать середины октября, есть несколько способов ускорить созревание:

Обрежьте все мелкие плоды на растении, оставив только самые большие. Это позволит направить все ресурсы растения на питание больших тыкв.

Регулярно подпитывайте растение органическими удобрениями, чтобы стимулировать более быстрый рост плодов.

Такие методы помогут быстрее получить урожай без ущерба его качеству.

Тыквы должны храниться в вентилируемой таре (фото: Freepik.com)

Что делать с собранной тыквой

После уборки тыквы необходимо подготовить их к хранению:

Сначала протрите плоды сухой тканью, чтобы удалить лишнюю влагу и грязь.

Внимательно осмотрите каждую тыкву: имеющие повреждения или признаки гниения лучше использовать первыми.

Если на кожуре есть трещины, замажьте их зеленкой - это поможет предотвратить проникновение грибка.

Хранить тыкву следует в сухом, темном помещении с хорошей вентиляцией и температурой 18-20°C.

Размещайте плоды плодоножками вверх и не позволяйте им соприкасаться друг с другом. Это поможет продлить срок хранения овощей.