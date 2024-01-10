Не поспішайте викидати. Де в побуті можна використовувати прострочений шампунь

Крем для гоління

Змішайте шампунь із водою і збийте до утворення піни. Така суміш відмінно замінить розчин для гоління. Шампунь добре ковзає по шкірі та не залишає неприємних відчуттів чи подразнень.

Очисник гребінців та пензлів для макіяжу

Нанесіть на кисті або гребінець трохи шампуню. Добре промийте під теплою водою. Дайте висохнути.

Засіб для дому

Використовуйте суміш шампуню та води для прибирання дерев'яної або кахельної підлоги. Потім протріть підлогу чистою водою, і вона буде сяяти красою та чистотою.

Для миття машини

Не поспішайте на миття та купувати дорогі засоби для миття машини. Використовуйте звичайний шампунь, розбавлений водою (на відро води ¼ склянки шампуню). Потім обов'язково сполосніть машину чистою водою.

Прання делікатного одягу

Шампунь можна використовувати як рідкий засіб при пранні одягу з делікатних тканин, наприклад, з вовни. Обов'язково добре потім сполосніть.

Чищення шкіряного взуття

Нанесіть краплю шампуню (бажано з мінеральною олією) на тканину. Потім обережно потріть шкіряне взуття. Цей спосіб відмінно працює зі шкіряними диванами, сумками та ременями.

Засіб для дзеркала

Налийте невелику кількість шампуню на паперовий рушник, а потім протріть поверхню дзеркала. Потім протріть дзеркало сухою тканиною. До речі, цей спосіб запобіжить запотіванню дзеркал у ванній кімнаті.

Очищувач змішувача

Почистити змішувач у душі або на кухні можна за допомогою шампуню, бо цей продукт є відмінним засобом для чищення.