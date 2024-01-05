6 звичок, які призводять до неприємного запаху в будинку

Всі прагнуть того, щоб в оселі завжди було чисто і пахнуло свіжістю. Але часом буває, що неприємний запах зненацька з'являється у квартирі. До цього призводять деякі помилки.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real Simple .

Не часто виносите сміття

Одним із найбільших причин неприємного запаху у будинку є гниття їжі у смітнику.

Перш ніж покласти новий мішок варто добре почистити сміттєве відро. Нанесіть миючий засіб на паперовий рушник і витріть відро.

Не миєте холодильник

Простір, який часто не миють - це внутрішня частина холодильників. Невеликі розливи, витік із харчових контейнерів або просто їжа з простроченим терміном придатності можуть стати причинами неприємного запаху.

Щоб правильно очистити холодильник, найкраще вийняти всі полиці та вимити їх гарячою водою з миючим засобом. Потім протріть внутрішні стінки приладу сумішшю оцту, харчової соди та води.

Неприємний запах на рушниках

Надлишок вологи на рушниках може спричинити розвиток цвілі та бактерій. Добре виперіть рушники за допомогою миючого засобу, оцту або харчової соди при високій температурі.

Крім того, маленькі ванні кімнати можуть бути розсадником цвілі. Якщо є вікно, намагайтеся тримати його відкритим, коли ви не приймаєте душ.

Не робите генерального прибирання

Якщо в будинку з'явився неприємно запах, то можливо потрібно провести генеральне прибирання. Пил - це суміш бактерій, відмерлих клітин шкіри, пилку, бруду та інших речей, які можуть створювати затхлий запах.

Не очищуєте взуття

Коли ви носите взуття, ваші ноги активно пітніють, волога затримується всередині взуття. Згодом бактерії починають активно розмножуватися, і це може спричинити неприємний запах.

Ще одна причина, через яку взуття може пахнути, полягає в тому, що воно не провітрюється належним чином. Якщо ви носите ту саму взуття кожен день і не даєте їй можливості висохнути, це може призвести до накопичення вологи та бактерій.

Погана гігієна також може сприяти появі неприємного запаху. Тому варто часто очищати взуття.

Домашні тварини

Як би ви не любили своїх пухнастих друзів, їхні природні запахи зазвичай неприємні. Іноді ваш будинок просто пахне вашим собакою чи котом.

Тому варто часто мити домашніх тварин, щоб не виникало таких проблем.