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Не спешите выбрасывать. Где в быту можно использовать просроченный шампунь

Как можно использовать шампунь в быту (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Просроченный шампунь или тот, который не подошел вашим волосам - стоит в тумбочке и пылится, так как использовать его не получается, а выбросить жалко. Дайте ему вторую жизнь, так как его много где можно использовать в быту.

Для чего подойдет такой шампунь в вашем доме, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Sante.

Крем для бритья

Смешайте шампунь с водой и взбейте до образования пены. Такая смесь отлично заменит раствор для бритья. Шампунь хорошо скользит по коже и не оставляет неприятных ощущений или раздражений.

Очиститель расчесок и кистей для макияжа

Нанесите на кисти или расческу немного шампуня. Хорошо промойте под теплой водой. Дайте высохнуть.

Средство для дома

Используйте смесь шампуня и воды для уборки деревянного или кафельного пола. Затем протрите пол чистой водой, и он будет сиять красотой и чистотой.

Для мытья машины

Не торопитесь на мойку и покупать дорогие средства для мытья машины. Используйте обычный шампунь, разбавленный водой (на ведро воды ¼ стакана шампуня). Потом обязательно сполосните машину чистой водой.

Стирка деликатной одежды

Шампунь можно использовать в качестве жидкого средства при стирке одежды из деликатных тканей, например, из шерсти. Обязательно хорошо потом сполосните.

Чистка кожаной обуви

Нанесите каплю шампуня (желательно с минеральными маслами) на ткань. Затем аккуратно потрите кожаную обувь. Этот способ отлично работает с кожаными диванами, сумками и ремнями.

Средство для зеркала

Налейте небольшое количество шампуня на бумажное полотенце, а затем протрите поверхность зеркала. Потом протрите зеркало сухой тканью. Кстати, этот способ предотвратит запотевание зеркал в ванной.

Очиститель смесителя

Почистить смеситель в душе или на кухне можно с помощью шампуня, так как этот продукт является отличным чистящим средством.

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