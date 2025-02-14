Не поспішайте викидати. 14 способів дати друге життя старому Wi-Fi роутеру

Старий Wi-Fi роутер може здатися непотрібним пристроєм, але насправді у нього є безліч цікавих застосувань.

Про 14 корисних способів, які дадуть друге життя старому маршрутизатору, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на технологічний веб-сайт MakeUseOf .

Створіть Wi-Fi ретранслятор

Якщо ваш Wi-Fi не покриває всю територію будинку, можна використовувати старий роутер як бездротовий повторювач сигналу. Це дасть змогу розширити зону покриття мережі, під'єднавши старий роутер до нової мережі через Wi-Fi.

Хоча можуть виникнути невеликі затримки в передачі даних, цей спосіб швидко і просто збільшує дальність бездротового інтернету.

Як працює ретранслятор Wi-Fi (скріншот)

Створіть гостьову Wi-Fi мережу

Якщо до вас часто приходять гості і просять пароль від Wi-Fi, виділіть для них окрему мережу. Це схоже на налаштування Wi-Fi ретранслятора, але з однією особливістю: старий роутер підключається до основної захищеної мережі і створює відкриту точку доступу для нових пристроїв.

Ця функція вбудована в багато маршрутизаторів і за замовчуванням блокує гостям доступ до інших пристроїв у мережі. Якщо такий рівень безпеки вас не влаштовує, можна налаштувати додаткові параметри брандмауера на основному роутері.

Як створити гостьову Wi-Fi мережу (фото: MakeUseOf)

Використовуйте роутер для інтернет-радіо

Деякі моделі маршрутизаторів можна перепрошити для програвання інтернет-радіо. Це потребуватиме встановлення альтернативного програмного забезпечення і підключення USB-звукової карти для виведення аудіо.

Незважаючи на складність налаштування, такий проект дасть змогу вивчити процес установлення кастомної прошивки й освоїти базові принципи потокового мовлення.

Перетворіть старий роутер на мережевий комутатор

Більшість сучасних роутерів мають всього 4-6 Ethernet-портів, а в бездротових моделях їх може бути ще менше. Але якщо у вас вдома багато пристроїв, яким потрібен дротовий інтернет, порти можуть швидко закінчитися.

У таких випадках на допомогу приходить старий роутер, який можна використовувати як мережевий комутатор. Це щось на кшталт "мережевого подовжувача": просто підключіть старий маршрутизатор до нового, і кількість доступних Ethernet-портів збільшиться.

Щоб уникнути конфліктів у мережі, перед цим рекомендується відключити Wi-Fi на старому роутері.

Зробіть із роутера бездротовий міст

Якщо ваш новий інтернет-провайдер надав роутер без Ethernet-портів або ви користуєтеся 4G/5G-модемом, можна перетворити старий маршрутизатор на бездротовий міст. Це дасть змогу підключати пристрої через кабель навіть у бездротовій мережі.

Такий проект не тільки економічний, а й порівняно простий у реалізації - досить прошити старий роутер альтернативним ПЗ і налаштувати його для роботи в режимі моста. У результаті старий маршрутизатор буде підключатися до Wi-Fi, а його Ethernet-порти можна використовувати для дротового з'єднання.

Перетворіть роутер на мережеве сховище (NAS)

Хочете зберігати файли на одному пристрої та отримувати до них доступ з будь-якої точки будинку? Вам допоможе NAS (мережеве сховище) - по суті, це жорсткий диск, підключений до вашої мережі. Якщо вибирати між саморобним NAS і готовим рішенням, старий роутер допоможе заощадити.

Однак цей спосіб працює тільки для роутерів з USB-портом і підтримкою кастомної прошивки (наприклад, DD-WRT). Після налаштування ви отримаєте зручне сховище з доступом до файлів з будь-якої точки будинку.



Використовуйте старий роутер як веб-сервер

Крім усього іншого, роутер може працювати як сервер для простого сайту. Це може бути сторінка з важливою інформацією для членів сім'ї або навіть повноцінний блог. Кастомні прошивки підтримують встановлення LAMP-сервера (Linux, Apache, MySQL, PHP), а отже, ви зможете навіть запустити WordPress на старому роутері.

Якщо вам потрібен бюджетний тестовий простір для перевірки тем, плагінів або нового коду, старий роутер може стати хорошим рішенням.

Налаштуйте роутер як VPN-сервер

Якщо ваш роутер підтримує кастомні прошивки, його можна перетворити на VPN-сервер. Наприклад, якщо у вас є підписка на ExpressVPN або інший сервіс, ви можете налаштувати його на маршрутизаторі.

У цьому разі всі пристрої в мережі автоматично захищаються VPN, без необхідності встановлювати клієнтські додатки на комп'ютер або смартфон. Деякі роутери підтримують VPN-режим, але тільки при перемиканні в режим модему.

Продайте старий роутер і заробіть

Не хочете витрачати час на налаштування старого роутера? Тоді продайте його! Ви можете виставити пристрій на продаж на OLX, Shafa або інших маркетплейсах. Вкажіть виробника та модель, щоб привабити покупців.

Вашими клієнтами можуть стати люди, які шукають бюджетні рішення, а також колекціонери ретро-техніки. Продаж старих гаджетів - чудовий спосіб заробити на купівлю нового обладнання.

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Створіть окрему мережу для пристроїв розумного будинку та IoT

Сучасні маршрутизатори часто дають змогу налаштувати вторинну мережу, що особливо корисно для розумного будинку і пристроїв Інтернету речей (IoT). Якщо ваш поточний роутер не підтримує таку опцію, використовуйте старий роутер для створення окремої мережі спеціально для IoT-пристроїв.

Як і у випадку з бездротовим мостом, його можна під'єднати до основної мережі та використовувати для керування "розумною" технікою. У разі проблем досить просто відключити роутер від мережі, а вбудований брандмауер допоможе обмежити небажані з'єднання.



Вивчіть домашнє мережеве адміністрування

Роутери зазвичай працюють у режимі plug-and-play, автоматично налаштовуючи підключення. Однак, якщо ви хочете глибше розібратися в мережевих технологіях, можна використовувати старий роутер для тестування.

Це дасть змогу безпечно вивчити роботу міжмережевих екранів, DMZ, MAC-фільтрів та інших параметрів без ризику вивести з ладу основну мережу. Навіть якщо щось піде не так, завжди можна виконати скидання налаштувань.

Налаштуйте маршрутизатор як публічну точку доступу

Замість стандартної гостьової мережі можна перетворити старий роутер на повноцінну Wi-Fi точку доступу, наприклад, для бізнесу. Встановивши спеціалізоване ПЗ (наприклад, на прошивках OpenWrt або DD-WRT), можна створити Wi-Fi-зону з безкоштовним або платним доступом, брендовим інтерфейсом і навіть рекламними вставками.

Однак важливо враховувати відповідність вимогам законодавства про захист даних (CCPA, GDPR та інші). Якщо ваш роутер сумісний з HotspotSystem або аналогічним ПЗ, це може стати хорошим рішенням для кафе, магазинів або інших закладів.



Перетворіть роутер на центр автоматизації розумного будинку

Старий маршрутизатор можна використовувати не тільки як мережу для розумних пристроїв, але і як повноцінний центр автоматизації. Наприклад, прошивка OpenWrt підтримує інструмент Crelay, який дає змогу керувати реле через USB і дистанційно контролювати під'єднані пристрої.

Це один із безлічі інструментів, які можна встановити для розширення функціоналу роутера. Однак такий варіант підходить тільки для моделей, сумісних з OpenWrt або DD-WRT.

Пожертвуйте старий роутер

Якщо вам не потрібен старий роутер, його можна передати до благодійних організацій, шкіл, дитячих садочків, церков чи інших установ. Вони можуть використовувати його для розширення мережі, організації гостьового Wi-Fi, стримінгу інтернет-радіо та інших завдань.

Навіть якщо ви не заробите на цьому, ваш пристрій принесе користь.