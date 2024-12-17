Як захистити свій ПК від загроз під час підключення до Wi-Fi: прості лайфхаки

Забезпечення безпеки вашого Wi-Fi-з'єднання - це абсолютна необхідність, особливо коли ви під'єднані до громадських або загальних мереж. Без належного захисту хакери можуть використовувати ваше з'єднання або перехопити дані.

Про кілька кроків, які допоможуть захистити ваше з'єднання і пристрій від потенційних загроз, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на технологічний веб-сайт MakeUseOf .

Змініть свій мережевий профіль

Публічний профіль ізолює ваш пристрій від інших пристроїв у мережі, знижуючи ризик того, що хакери можуть скомпрометувати ваше з'єднання. З іншого боку, приватний профіль робить ваш пристрій видимим, даючи змогу обмінюватися даними з іншими користувачами.

Обмін даними може бути корисним для домашніх мереж, де ви довіряєте всім під'єднаним користувачам, але також збільшує вразливість, даючи змогу іншим користувачам надсилати й отримувати дані з вашого пристрою.

Через уразливості, які він створює, приватний профіль слід використовувати тільки в безпечних домашніх мережах, а для підключення до ненадійних мереж у громадських місцях, як-от кафе чи аеропорти, краще перемикатися на публічний профіль.

Щоб змінити профіль мережі, перейдіть у "Налаштування", "Мережа та Інтернет", "Wi-Fi" і натисніть "Керування відомими мережами". Виберіть мережу, до якої ви підключені, і натисніть на бажаний профіль.

Змініть свій мережевий профіль (фото: MakeUseOf)

Вимкнення автоматичних підключень до відкритих мереж

Windows автоматично підключається до раніше використаних Wi-Fi мереж, коли вони знаходяться в межах досяжності. Хоча це зручно, це також може бути серйозною загрозою безпеці.

Ви можете ненавмисно підключитися до публічної мережі, яку використовували раніше, і вона може бути вже небезпечною. Для підвищення безпеки слід відключити автоматичне підключення до старих мереж і забувати публічні мережі після їх використання.

Щоб зупинити автоматичні підключення, клацніть на піктограму Wi-Fi у системному треї та виберіть мережу. Потім зніміть галочку з опції "Підключатися автоматично".

Щоб забути збережену Wi-Fi мережу, відкрийте "Налаштування", "Мережа та Інтернет", "Wi-Fi" і "Управління відомими мережами". Знайдіть мережу, яку хочете видалити, і натисніть "Забути".

Вимкнення автоматичних підключень до відкритих мереж (фото: MakeUseOf)

Увімкнення випадкових апаратних адрес

Коли ваш комп'ютер шукає Wi-Fi мережі, він передає унікальну апаратну (MAC) адресу, пов'язану з вашим пристроєм. Кіберзлочинці можуть використовувати цю інформацію для відстеження вашого місця розташування.

Щоб захистити вашу конфіденційність, увімкніть випадкові апаратні адреси. Це генерує нову MAC-адресу щоразу, коли ви підключаєтеся до мережі.

Щоб увімкнути випадкові апаратні адреси для всіх мереж, відкрийте "Налаштування", "Мережа та Інтернет", "Wi-Fi". Потім увімкніть опцію "Випадкові апаратні адреси".

Щоб увімкнути випадкові апаратні адреси для конкретної мережі, перейдіть в "Керування відомими мережами", виберіть потрібну мережу і встановіть опцію "Випадкова апаратна адреса" в положення "Увімкнути".

Увімкнення випадкових апаратних адрес (фото: MakeUseOf)

Встановіть автоматичні налаштування IP-мережі (DHCP)

Ви можете призначити IP-адресу для вашого пристрою двома способами: автоматично (через DHCP) або вручну (з використанням статичного IP).

За допомогою DHCP ваш маршрутизатор або мережа призначають IP-адресу вашому пристрою щоразу, коли він підключається до мережі. Це іноді називають динамічним IP. Зі свого боку, вручну призначена (статична) IP-адреса дає змогу задати фіксований IP для вашого пристрою.

DHCP підвищує безпеку, періодично змінюючи IP-адресу, що робить його ідеальним для використання в публічних або ненадійних мережах.

Щоб увімкнути динамічну IP-адресу, виконайте такі кроки:

Перейдіть у "Налаштування, "Мережа та Інтернет" і "Wi-Fi"

Натисніть на <Ім'я мережі> для активного підключення, потім прокрутіть до розділу "Призначення IP"

Натисніть "Змінити", виберіть "Автоматично (DHCP)" у меню та збережіть зміни

Встановлення автоматичного налаштування IP-мережі (DHCP) (фото: MakeUseOf)

Змініть протокол шифрування

Для того щоб ваші дані залишалися захищеними від несанкціонованого доступу, ваша Wi-Fi мережа має використовувати сучасні стандарти шифрування, бажано WPA3 або хоча б WPA2.

Хоча налаштування шифрування керуються через інтерфейс вашого маршрутизатора, Windows дає змогу легко перевірити, який протокол шифрування використовує ваша мережа.

Як перевірити протокол безпеки:

Перейдіть у "Налаштування", "Мережа та Інтернет", "Wi-Fi"

Відкрийте ваше під'єднане мережеве з'єднання і подивіться протокол, вказаний поруч із типом безпеки

Якщо ваша мережа використовує застарілий протокол шифрування, вам слід оновити налаштування:

Відкрийте веб-браузер і введіть IP-адресу вашого маршрутизатора в рядок адреси

Увійдіть, використовуючи адміністративні облікові дані вашого маршрутизатора

Перейдіть у розділ "Бездротові налаштування" або "Налаштування Wi-Fi"

Знайдіть опцію шифрування та виберіть найсильніший доступний протокол, наприклад WPA3 або WPA2

Це важливі кроки, які потрібно виконати для захисту вашого Wi-Fi з'єднання. Також переконайтеся, що ваша мережа захищена сильним і важким для вгадування паролем, і уникайте передачі пароля стороннім.

Багато маршрутизаторів дають змогу створити гостьову мережу для відвідувачів, що допомагає підтримувати безпеку вашого підключення.

Зміна протоколу шифрування (фото: MakeUseOf)