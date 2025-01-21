Чому Wi-Fi погано працює вдома? 6 предметів, які блокують сигнал і сповільнюють інтернет

Wi-Fi став невід'ємною частиною нашого повсякденного комфорту, але часом він починає працювати повільніше, ніж хотілося б. Причина може критися не тільки в провайдері, а й у предметах, які оточують вас у будинку.

Про те, які матеріали та об'єкти створюють перешкоди для Wi-Fi, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний у світі сайт з технологій і життєвих порад Lifehacker .

Метал

Метал - хороший провідник електрики, який поглинає радіохвилі, значно погіршуючи ваш Wi-Fi сигнал. Зверніть увагу на такі джерела перешкод:

Сітка в стіні

Можливо, у вашому будинку немає металевих перешкод, але чи знаєте ви, що знаходиться всередині ваших стін? Стіни зі штукатурки часто використовують металеву сітку як армувальний матеріал, перетворюючи ваші стіни на конструкції, що поглинають Wi-Fi. Переміщення маршрутизатора в більш відкрите місце може поліпшити сигнал.

Побутова техніка та меблі

Побутові прилади, як-от холодильники або телевізори, а також металеві меблі, наприклад, шафи, являють собою великі металеві предмети у вашому домі. Якщо вони стоять між вашим маршрутизатором і іншою частиною, сигнал буде змушений пробиватися через них.

Двері

Якщо у вас у будинку важкі металеві двері, ці панелі також можуть поглинати Wi-Fi сигнали.

Побутова техніка та меблі уповільнюють сигнал Wi-Fi (фото: Unsplash)

Скло

Саме по собі скло не становить проблеми для Wi-Fi сигналів, але багато скляних предметів у вашому домі також містять метал.

Наприклад, дзеркала зазвичай використовують тонкий шар срібла або алюмінію для відбивного покриття, а сучасні низькоемісійні вікна використовують тонке металеве покриття для поліпшення їхніх теплоізоляційних властивостей. Це може бути добре для ваших енерговитрат, але погано для Wi-Fi сигналу.

Водні елементи

Вода поглинає радіохвилі низької частоти, тому що вона взаємодіє з ними - так працює мікрохвильовка, коли ефективно кип'ятить чашку води.

Якщо у вас є великий акваріум, він буде погіршувати ваш сигнал. Водопровідні та опалювальні труби в стінах також можуть створити проблеми, тож якщо ваш маршрутизатор розташований по той бік ванної, кухні або підсобного приміщення, це ускладнить покриття.

Вода поглинає радіохвилі низької частоти (фото: Getty Images)

Бетон і цегла

Бетон щільний і є серйозною перешкодою для проходження радіохвиль, тому якщо у вашому будинку або квартирі є бетонні стіни та/або підлога, ваш Wi-Fi сигнал може значно ослабнути, наприклад, між маршрутизатором і телевізором у вітальні. Проблема буде ще серйознішою, якщо бетон армований металом.

Цегла менш щільна, ніж бетон, але все одно блокуватиме значну частину сигналу.

Керамічна плитка

Керамічна плитка сама по собі є помірною перешкодою для Wi-Fi сигналів, але коли вона комбінується з іншими матеріалами, такими як гіпсокартон або штукатурка, вона стає справжньою проблемою для швидкості інтернету.

Наприклад, якщо у вас є плитка у ванній між маршрутизатором та іншими пристроями, до яких він під'єднаний, ви можете зіткнутися з сильною втратою сигналу, що може бути посилено водопровідними трубами та іншими металевими матеріалами в стінах.

Плитка і штукатурка також є перешкодою для Wi-Fi сигналу (фото: Freepik)

Що робити, якщо ці матеріали блокують ваш Wi-Fi сигнал

Якщо ваш Wi-Fi сигнал слабкий і ви підозрюєте, що деякі з цих матеріалів можуть бути причиною, ви, ймовірно, не захочете або не зможете розібрати свій будинок, щоб поліпшити сигнал. Однак знання про наявність цих матеріалів допоможе вам вибрати оптимальне місце для вашого маршрутизатора, щоб мінімізувати перешкоди.

Якщо розташування маршрутизатора - це проблема, зверніть увагу на встановлення рішення з mesh-сіткою, яке забезпечить ваш дім потужним Wi-Fi сигналом, незважаючи на перепони в стінах або інших частинах конструкції.

Ви також можете розглянути варіант дротового інтернету, який залишається цілком життєздатним рішенням для підключення пристроїв у вашому домі.