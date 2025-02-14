Не спешите выбрасывать. 14 способов дать вторую жизнь старому Wi-Fi роутеру
Старый Wi-Fi роутер может показаться бесполезным устройством, но на самом деле у него есть множество интересных применений.
Про 14 полезных способов, которые дадут вторую жизнь старому маршрутизатору, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на технологический веб-сайт MakeUseOf.
Создайте Wi-Fi ретранслятор
Если ваш Wi-Fi не покрывает всю территорию дома, можно использовать старый роутер как беспроводной повторитель сигнала. Это позволит расширить зону покрытия сети, подключив старый роутер к новой сети по Wi-Fi.
Хотя могут возникнуть небольшие задержки в передаче данных, этот способ быстро и просто увеличивает дальность беспроводного интернета.
Как работает ретранслятор Wi-Fi (скриншот)
Создайте гостевую Wi-Fi сеть
Если к вам часто приходят гости и просят пароль от Wi-Fi, выделите для них отдельную сеть. Это похоже на настройку Wi-Fi ретранслятора, но с одной особенностью: старый роутер подключается к основной защищенной сети и создает открытую точку доступа для новых устройств.
Эта функция встроена во многие маршрутизаторы и по умолчанию блокирует гостям доступ к другим устройствам в сети. Если такой уровень безопасности вас не устраивает, можно настроить дополнительные параметры брандмауэра на основном роутере.
Как создать гостевую Wi-Fi сеть (фото: MakeUseOf)
Используйте роутер для интернет-радио
Некоторые модели маршрутизаторов можно перепрошить для проигрывания интернет-радио. Это потребует установки альтернативного программного обеспечения и подключения USB-звуковой карты для вывода аудио.
Несмотря на сложность настройки, такой проект позволит изучить процесс установки кастомной прошивки и освоить базовые принципы потокового вещания.
Превратите старый роутер в сетевой коммутатор
Большинство современных роутеров имеют всего 4-6 Ethernet-портов, а в беспроводных моделях их может быть еще меньше. Но если у вас дома много устройств, которым нужен проводной интернет, порты могут быстро закончиться.
В таких случаях на помощь приходит старый роутер, который можно использовать как сетевой коммутатор. Это что-то вроде "сетевого удлинителя": просто подключите старый маршрутизатор к новому, и количество доступных Ethernet-портов увеличится.
Чтобы избежать конфликтов в сети, перед этим рекомендуется отключить Wi-Fi на старом роутере.
Сделайте из роутера беспроводной мост
Если ваш новый интернет-провайдер предоставил роутер без Ethernet-портов или вы пользуетесь 4G/5G-модемом, можно превратить старый маршрутизатор в беспроводной мост. Это позволит подключать устройства через кабель даже в беспроводной сети.
Такой проект не только экономичен, но и сравнительно прост в реализации - достаточно прошить старый роутер альтернативным ПО и настроить его для работы в режиме моста. В результате старый маршрутизатор будет подключаться к Wi-Fi, а его Ethernet-порты можно использовать для проводного соединения.
Превратите роутер в сетевое хранилище (NAS)
Хотите хранить файлы на одном устройстве и получать к ним доступ из любой точки дома? Вам поможет NAS (сетевое хранилище) - по сути, это жесткий диск, подключенный к вашей сети. Если выбирать между самодельным NAS и готовым решением, старый роутер поможет сэкономить.
Однако этот способ работает только для роутеров с USB-портом и поддержкой кастомной прошивки (например, DD-WRT). После настройки вы получите удобное хранилище с доступом к файлам из любой точки дома.
Используйте старый роутер как веб-сервер
Помимо всего прочего, роутер может работать как сервер для простого сайта. Это может быть страница с важной информацией для членов семьи или даже полноценный блог. Кастомные прошивки поддерживают установку LAMP-сервера (Linux, Apache, MySQL, PHP), а значит, вы сможете даже запустить WordPress на старом роутере.
Если вам нужно бюджетное тестовое пространство для проверки тем, плагинов или нового кода, старый роутер может стать хорошим решением.
Настройте роутер как VPN-сервер
Если ваш роутер поддерживает кастомные прошивки, его можно превратить в VPN-сервер. Например, если у вас есть подписка на ExpressVPN или другой сервис, вы можете настроить его на маршрутизаторе.
В этом случае все устройства в сети автоматически защищаются VPN, без необходимости устанавливать клиентские приложения на компьютер или смартфон. Некоторые роутеры поддерживают VPN-режим, но только при переключении в режим модема.
Продайте старый роутер и заработайте
Не хотите тратить время на настройку старого роутера? Тогда продайте его! Вы можете выставить устройство на продажу на OLX, Shafa или других маркетплейсах. Укажите производителя и модель, чтобы привлечь покупателей.
Вашими клиентами могут стать люди, ищущие бюджетные решения, а также коллекционеры ретро-техники. Продажа старых гаджетов - отличный способ заработать на покупку нового оборудования.
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Создайте отдельную сеть для устройств умного дома и IoT
Современные маршрутизаторы часто позволяют настроить вторичную сеть, что особенно полезно для умного дома и устройств Интернета вещей (IoT). Если ваш текущий роутер не поддерживает такую опцию, используйте старый роутер для создания отдельной сети специально для IoT-устройств.
Как и в случае с беспроводным мостом, его можно подключить к основной сети и использовать для управления "умной" техникой. В случае проблем достаточно просто отключить роутер от сети, а встроенный брандмауэр поможет ограничить нежелательные соединения.
Изучите домашнее сетевое администрирование
Роутеры обычно работают в режиме plug-and-play, автоматически настраивая подключения. Однако, если вы хотите глубже разобраться в сетевых технологиях, можно использовать старый роутер для тестирования.
Это позволит безопасно изучить работу межсетевых экранов, DMZ, MAC-фильтров и других параметров без риска вывести из строя основную сеть. Даже если что-то пойдет не так, всегда можно выполнить сброс настроек.
Настройте маршрутизатор как публичную точку доступа
Вместо стандартной гостевой сети можно превратить старый роутер в полноценную Wi-Fi точку доступа, например, для бизнеса. Установив специализированное ПО (например, на прошивках OpenWrt или DD-WRT), можно создать Wi-Fi-зону с бесплатным или платным доступом, брендовым интерфейсом и даже рекламными вставками.
Однако важно учитывать соответствие требованиям законодательства о защите данных (CCPA, GDPR и другие). Если ваш роутер совместим с HotspotSystem или аналогичным ПО, это может стать хорошим решением для кафе, магазинов или других заведений.
Превратите роутер в центр автоматизации умного дома
Старый маршрутизатор можно использовать не только как сеть для умных устройств, но и как полноценный центр автоматизации. Например, прошивка OpenWrt поддерживает инструмент Crelay, который позволяет управлять реле через USB и дистанционно контролировать подключенные устройства.
Это один из множества инструментов, которые можно установить для расширения функционала роутера. Однако такой вариант подходит только для моделей, совместимых с OpenWrt или DD-WRT.
Пожертвуйте старый роутер
Если вам не нужен старый роутер, его можно передать в благотворительные организации, школы, детские сады, церкви или другие учреждения. Они могут использовать его для расширения сети, организации гостевого Wi-Fi, стриминга интернет-радио и других задач.
Даже если вы не заработаете на этом, ваше устройство принесет пользу.
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