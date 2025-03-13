Не поспішайте викидати. 10 несподіваних способів використання USB-флешки, про які мало хто знає

Думаєте, USB-флешка потрібна тільки для зберігання файлів? Насправді, це універсальний інструмент, який може стати ключем від комп'ютера, рятувати від вірусів і навіть прискорювати його роботу.
Про 10 несподіваних способів використання USB-накопичувача розповідає РБК-Україна (проект Styler), посилаючись на технологічний веб-сайт MakeUseOf.
Хочете блокувати і розблокувати комп'ютер фізичним ключем, як у фільмах? З USB Raptor це можливо.
USB Raptor перетворює флешку на пристрій контролю доступу - свого роду ключ для вашого ПК. Коли ви йдете, просто витягніть USB-накопичувач, і комп'ютер автоматично заблокується. Повернулися? Вставте флешку назад, і система розблокується. Програма доступна для Windows 11 і Windows 10.
Це схоже на стандартні функції блокування Windows, але вам не доведеться вводити пароль при кожному поверненні.
Завантажити USB Raptor для Windows можна тут (безкоштовно).
Зазвичай програми вимагають встановлення, але з портативними додатками все інакше.
Такі програми та ігри можна просто скопіювати на флешку і запускати на будь-якому сумісному пристрої - чи то 32-бітний, чи то 64-бітний ПК. Це стосується браузерів, поштових клієнтів, месенджерів та інших корисних інструментів.
Особливо зручно мати під рукою набір необхідних додатків, які можна швидко запустити на будь-якому доступному ПК - наприклад, у бібліотеці або під час подорожей.
Якщо у вас повільний жорсткий диск, технологія ReadyBoost допоможе збільшити швидкість роботи системи.
Після активації ReadyBoost USB-накопичувач використовується як кеш для часто використовуваних файлів. Якщо дані завантажуються швидше з флешки, Windows звертатиметься до неї, а не до HDD.
Важливо зазначити:
У Windows 11 ReadyBoost більше недоступний, але в Windows 10 ця функція все ще працює.
Якщо ви активно використовуєте флешку, варто створити резервну копію її вмісту. Найпростіший спосіб - Win32 Disk Imager.
Ця програма зазвичай використовується для запису образів дисків, але вона також дає змогу створювати резервні копії флеш-накопичувачів.
Як це зробити:
Завантажити Win32 Disk Imager для Windows можна тут (безкоштовно).
Часто втрачаєте квитки, візи чи паспортні копії під час поїздок? USB-флешка може врятувати ситуацію. Найкращий спосіб уникнути проблем - скопіювати важливі документи на флешку і завжди тримати її під рукою. Просто покладіть її в гаманець або сумку.
Такий підхід позбавить вас зайвих переживань і допоможе уникнути неприємних ситуацій під час подорожей.
Завантажувальні образи ОС на USB-накопичувачі дають змогу встановлювати нові операційні системи на ваш комп'ютер. Наприклад, ви можете створити завантажувальну флешку з Windows 11 за допомогою спеціального інструменту. Це стане в пригоді для відновлення або навіть перевстановлення Windows у разі збоїв.
Так само можна встановлювати Linux або навіть macOS з USB-накопичувача.
Хочете підвищити конфіденційність під час роботи в інтернеті? Використовуйте Tails - одну з найбезпечніших операційних систем.
Переваги Tails:
Щоразу, завантажуючи Tails із флешки, ви починаєте новий сеанс, не залишаючи слідів. Це чудове рішення для тих, хто цінує анонімність в інтернеті.
Ви можете не встановлювати нову ОС на комп'ютер, а запускати її з флешки.
Що це дає:
Забули пароль від Windows? Щоб уникнути проблем, створіть флешку для скидання пароля заздалегідь.
Як це зробити:
Тримайте цю флешку в надійному місці - вона допоможе скинути пароль, якщо ви його забудете.
Завжди корисно мати флешку з інструментами для відновлення системи. Вона допоможе, якщо:
Найкращі утиліти для відновлення: Hiren's BootCD, SystemRescue, Knoppix, Ultimate Boot CD, Trinity Rescue Disk.
Як використовувати: Скачайте утиліту, Запишіть на USB, Завантажте ПК з флешки і запустіть відновлення.
Це відмінний спосіб врятувати дані і повернути комп'ютер до життя.
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