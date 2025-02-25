Як довго може зберігатися інформація на USB-флешці: відповідь вас здивує

Термін зберігання даних на USB-флешці залежить від безлічі факторів. За ідеальних умов дані на якісній флешці можуть зберігатися до 10 років і навіть довше. Але що саме означає цей термін і за яких умов він дійсно виправданий?

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт PCWorld , що спеціалізується на новинах з комп'ютерів і технологій.

Як зберігаються дані на USB-флешці

USB-накопичувачі або флешки зберігають дані за допомогою NAND-пам'яті у вигляді двійкових значень (нулі та одиниці) в комірках пам'яті. Цікаво, що ці значення являють собою електрони, що застрягли в так званих "плаваючих затворах".

Однак ці електрони з часом можуть "витікати". Це призводить до погіршення даних, оскільки стає складніше прочитати, чи відповідає стан заряду одиниці або нулю.

Існує кілька факторів, які можуть вплинути на термін зберігання даних на флешці: важливу роль відіграє якість NAND-пам'яті, а також загальна збірка пристрою. Дешеві моделі зазвичай мають коротший термін служби. Ще одним фактором є кількість циклів запису, яка описує, як часто можна записувати і видаляти дані.

USB-накопичувачі ідеально підходять тільки для швидкого і простого зберігання даних (фото: Kingston)

Зі збільшенням кількості циклів запису ймовірність погіршення даних зростає. Екстремальні температури, а також несприятливі умови зберігання, як-от висока вологість або пил, можуть також пошкодити термін служби даних на носії.

Якщо флешка піддається впливу високих температур протягом тривалого часу, це може призвести до більш швидкого "витоку" електронів, що може пошкодити дані та забезпечити їхню втрату.

"Плаваючий затвор" використовується як технологія флеш-пам'яті вже досить давно (фото: IDG)

Загалом, це не робить USB-флешку ідеальним носієм для довгострокового зберігання важливих даних - вже точно не як єдиний метод. Неможливо уникнути регулярних резервних копій на інших носіях, наприклад, зовнішніх дисках.

Якщо ви справді хочете робити резервні копії даних на довгий термін, слід навіть розглянути використання архівних стрічок або оптичних носіїв.

І пам'ятайте: ніколи не зберігайте важливі дані в одному місці та на одному носії. Флешки найкраще підходять для швидкого перенесення файлів або створення завантажувальних носіїв.