Чому обсяг пам'яті на флешці або диску менший, ніж заявлено виробником: ви про це точно не знали

Допустимо, ви придбали новий SSD, HDD або флеш-накопичувач.Вдома підключили його до комп'ютера, відформатували та готові почати зберігати файли на пристрої. Однак в один момент виявляєте, що фактично доступний простір на носії менше, ніж зазначено на упаковці.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чому обсяг пам'яті на флешці чи диску менший, ніж заявлено виробником.

З яких причин на диску та флешці менше пам'яті, ніж заявлено

Коли ви підключили диск із заявленою ємністю 1 ТБ, а у "Провіднику" він відображається як накопичувач на 931 ГБ. Що це означає? Чи обдурив вас виробник? Не варто відразу поспішати повертати пристрій у магазин. Найчастіше причина криється у відмінностях у системах обчислення даних.

Виробники зазвичай використовують десяткові одиниці вимірювання, такі як кілобайти, мегабайти та гігабайти для позначення ємності своїх пристроїв. У кожному гігабайті тисяча мегабайт, у кожному мегабайті - тисяча кілобайт, а в кілобайті - тисяча байт. В одному ГБ - 1024 МБ, в одному МБ- 1024 КБ, в одному КБ - 1024 байти .

Однак операційна система Windows використовує двійкові одиниці вимірювання, такі як гібібайти, мебібайти та кібібайти. Наприклад, 1 гігабайт дорівнює 1 мільярду байт у десятковій системі, але 1 гібібайт дорівнює 1 073 741 824 байт у двійковій системі.

Тому фактична ємність накопичувача у двійкових одиницях виміру може бути меншою, ніж заявлена виробником у десяткових одиницях. Вендори використовують десяткові одиниці виміру, оскільки вони більш звичні для користувачів.

Якщо у вас з'явився диск на 931 ГБ замість заявлених 1 ТБ, або картка microSD показує 29,8 ГБ замість 32 ГБ, не турбуйтеся, вас не обдурили. Однак іноді причина може бути іншою. Наприклад, на диску може бути прихований розділ, де виробник розмістив програмне забезпечення для резервного копіювання та відновлення даних.

Ще одна можлива причина зменшення доступного простору на диску може бути пов'язана з SSD, де частина пам'яті використовується контролером для метаданих, запасних секторів та керування зносом носія. Це робиться для підвищення терміну служби та продуктивності SSD.