RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Не спешите выбрасывать. 10 неожиданных способов использования USB-флешки, о которых мало кто знает

Превратите обычную флешку в незаменимый гаджет (фото: Pexels)
Автор: Павел Колесник

Думаете, USB-флешка нужна только для хранения файлов? На самом деле, это универсальный инструмент, который может стать ключом от компьютера, спасать от вирусов и даже ускорять его работу.

О 10 неожиданных способах использования USB-накопителя рассказывает РБК-Украина (проект Styler), ссылаясь на технологический веб-сайт MakeUseOf.

Используйте USB-накопитель для блокировки и разблокировки ПК 

Хотите блокировать и разблокировать компьютер физическим ключом, как в фильмах? С USB Raptor это возможно. 

USB Raptor превращает флешку в устройство контроля доступа - своего рода ключ для вашего ПК. Когда вы уходите, просто вытащите USB-накопитель, и компьютер автоматически заблокируется. Вернулись? Вставьте флешку обратно, и система разблокируется. Программа доступна для Windows 11 и Windows 10. 

Это похоже на стандартные функции блокировки Windows, но вам не придется вводить пароль при каждом возвращении. 

Скачать USB Raptor для Windows можно здесь (бесплатно). 

Запускайте портативные приложения с USB-накопителя 

Обычно программы требуют установки, но с портативными приложениями все иначе. 

Такие программы и игры можно просто скопировать на флешку и запускать на любом совместимом устройстве - будь то 32-битный или 64-битный ПК. Это касается браузеров, почтовых клиентов, мессенджеров и других полезных инструментов. 

Особенно удобно иметь под рукой набор необходимых приложений, которые можно быстро запустить на любом доступном ПК - например, в библиотеке или во время путешествий. 

Ускорьте работу ПК с ReadyBoost (до Windows 10) 

Если у вас медленный жесткий диск, технология ReadyBoost поможет увеличить скорость работы системы. 

После активации ReadyBoost USB-накопитель используется в качестве кэша для часто используемых файлов. Если данные загружаются быстрее с флешки, Windows будет обращаться к ней, а не к HDD. 

Важно отметить: 

  • ReadyBoost эффективен только для медленных HDD (5400 об/мин и ниже) 
  • Не работает с SSD, так как они быстрее флеш-накопителей 
  • Требуется USB-накопитель с минимум 256 МБ свободного места 
  • Чтобы включить ReadyBoost, щелкните правой кнопкой по флешке в "Проводнике", выберите Свойства, вкладка ReadyBoost и настройте параметры. 

В Windows 11 ReadyBoost больше недоступен, но в Windows 10 эта функция все еще работает. 


Создавайте резервные копии флешек с Win32 Disk Imager 

Если вы активно используете флешку, стоит создать резервную копию ее содержимого. Самый простой способ - Win32 Disk Imager. 

Эта программа обычно используется для записи образов дисков, но она также позволяет создавать резервные копии флеш-накопителей. 

Как это сделать: 

  • Установите и запустите Win32 Disk Imager 
  • Вставьте USB-накопитель 
  • Выберите место сохранения образа 
  • Нажмите Read, чтобы создать копию данных 
  • Когда вам потребуется восстановить содержимое флешки, просто выберите образ и нажмите Write.  

Скачать Win32 Disk Imager для Windows можно здесь (бесплатно) 

Создавайте резервные копии флешек с Win32 Disk Imager (фото: MakeUseOf)

Храните важные документы для путешествий 

Часто теряете билеты, визы или паспортные копии во время поездок? USB-флешка может спасти ситуацию. Лучший способ избежать проблем - скопировать важные документы на флешку и всегда держать ее под рукой. Просто положите ее в кошелек или сумку. 

  • Отсканируйте паспорт - это поможет восстановить документы быстрее в случае утери 
  • Сохраните копии бронирований и билетов, чтобы не зависеть от интернета 
  • Используйте зашифрованный USB-накопитель для защиты личных данных. 

Такой подход избавит вас от лишних переживаний и поможет избежать неприятных ситуаций во время путешествий. 

Устанавливайте любые операционные системы с USB-накопителя 

Загрузочные образы ОС на USB-накопителе позволяют устанавливать новые операционные системы на ваш компьютер. Например, вы можете создать загрузочную флешку с Windows 11 с помощью специального инструмента. Это пригодится для восстановления или даже переустановки Windows в случае сбоев. 

Точно так же можно устанавливать Linux или даже macOS с USB-накопителя. 

Обеспечьте анонимность в сети с Tails Live OS 

Хотите повысить конфиденциальность при работе в интернете? Используйте Tails - одну из самых безопасных операционных систем. 

Преимущества Tails: 

  • Не сохраняет логи и файлы - после выключения компьютера данные исчезают 
  • Шифрует файлы, почту и сообщения 
  • Использует сеть Tor для анонимности.

Каждый раз, загружая Tails с флешки, вы начинаете новый сеанс, не оставляя следов. Это отличное решение для тех, кто ценит анонимность в интернете. 

Запускайте Live-ОС с флешки без установки 

Вы можете не устанавливать новую ОС на компьютер, а запускать ее с флешки.  

Что это дает: 

  • Можно носить с собой портативную Windows или Live-версию Linux 
  • Приватность - после выключения ПК все данные стираются 
  • Готовность к работе на любом компьютере 
  • Это один из самых полезных способов использования USB-накопителя. 


Создайте диск для сброса пароля Windows на USB 

Забыли пароль от Windows? Чтобы избежать проблем, создайте флешку для сброса пароля заранее. 

Как это сделать: 

  • Вставьте отформатированную флешку 
  • Нажмите "Пуск" и введите "Создание диска сброса пароля" 
  • Откройте утилиту и следуйте инструкциям. 

Держите эту флешку в надежном месте - она поможет сбросить пароль, если вы его забудете. 

Восстановите ПК после сбоя или вируса 

Всегда полезно иметь флешку с инструментами для восстановления системы. Она поможет, если: 

  • Windows не загружается 
  • Жесткий диск поврежден 
  • ПК заражен вирусами.  

Лучшие утилиты для восстановления: Hiren’s BootCD, SystemRescue, Knoppix, Ultimate Boot CD, Trinity Rescue Disk. 

Как использовать: Скачайте утилиту, Запишите на USB, Загрузите ПК с флешки и запустите восстановление. 

Это отличный способ спасти данные и вернуть компьютер к жизни. 


Вас может заинтересовать: 

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛайфхакиСоветы