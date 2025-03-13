Не спешите выбрасывать. 10 неожиданных способов использования USB-флешки, о которых мало кто знает

Думаете, USB-флешка нужна только для хранения файлов? На самом деле, это универсальный инструмент, который может стать ключом от компьютера, спасать от вирусов и даже ускорять его работу.
О 10 неожиданных способах использования USB-накопителя рассказывает РБК-Украина (проект Styler), ссылаясь на технологический веб-сайт MakeUseOf.
Хотите блокировать и разблокировать компьютер физическим ключом, как в фильмах? С USB Raptor это возможно.
USB Raptor превращает флешку в устройство контроля доступа - своего рода ключ для вашего ПК. Когда вы уходите, просто вытащите USB-накопитель, и компьютер автоматически заблокируется. Вернулись? Вставьте флешку обратно, и система разблокируется. Программа доступна для Windows 11 и Windows 10.
Это похоже на стандартные функции блокировки Windows, но вам не придется вводить пароль при каждом возвращении.
Скачать USB Raptor для Windows можно здесь (бесплатно).
Обычно программы требуют установки, но с портативными приложениями все иначе.
Такие программы и игры можно просто скопировать на флешку и запускать на любом совместимом устройстве - будь то 32-битный или 64-битный ПК. Это касается браузеров, почтовых клиентов, мессенджеров и других полезных инструментов.
Особенно удобно иметь под рукой набор необходимых приложений, которые можно быстро запустить на любом доступном ПК - например, в библиотеке или во время путешествий.
Если у вас медленный жесткий диск, технология ReadyBoost поможет увеличить скорость работы системы.
После активации ReadyBoost USB-накопитель используется в качестве кэша для часто используемых файлов. Если данные загружаются быстрее с флешки, Windows будет обращаться к ней, а не к HDD.
Важно отметить:
В Windows 11 ReadyBoost больше недоступен, но в Windows 10 эта функция все еще работает.
Если вы активно используете флешку, стоит создать резервную копию ее содержимого. Самый простой способ - Win32 Disk Imager.
Эта программа обычно используется для записи образов дисков, но она также позволяет создавать резервные копии флеш-накопителей.
Как это сделать:
Скачать Win32 Disk Imager для Windows можно здесь (бесплатно)
Часто теряете билеты, визы или паспортные копии во время поездок? USB-флешка может спасти ситуацию. Лучший способ избежать проблем - скопировать важные документы на флешку и всегда держать ее под рукой. Просто положите ее в кошелек или сумку.
Такой подход избавит вас от лишних переживаний и поможет избежать неприятных ситуаций во время путешествий.
Загрузочные образы ОС на USB-накопителе позволяют устанавливать новые операционные системы на ваш компьютер. Например, вы можете создать загрузочную флешку с Windows 11 с помощью специального инструмента. Это пригодится для восстановления или даже переустановки Windows в случае сбоев.
Точно так же можно устанавливать Linux или даже macOS с USB-накопителя.
Хотите повысить конфиденциальность при работе в интернете? Используйте Tails - одну из самых безопасных операционных систем.
Преимущества Tails:
Каждый раз, загружая Tails с флешки, вы начинаете новый сеанс, не оставляя следов. Это отличное решение для тех, кто ценит анонимность в интернете.
Вы можете не устанавливать новую ОС на компьютер, а запускать ее с флешки.
Что это дает:
Забыли пароль от Windows? Чтобы избежать проблем, создайте флешку для сброса пароля заранее.
Как это сделать:
Держите эту флешку в надежном месте - она поможет сбросить пароль, если вы его забудете.
Всегда полезно иметь флешку с инструментами для восстановления системы. Она поможет, если:
Лучшие утилиты для восстановления: Hiren’s BootCD, SystemRescue, Knoppix, Ultimate Boot CD, Trinity Rescue Disk.
Как использовать: Скачайте утилиту, Запишите на USB, Загрузите ПК с флешки и запустите восстановление.
Это отличный способ спасти данные и вернуть компьютер к жизни.
Вас может заинтересовать: