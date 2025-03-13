Не поспішайте викидати. 10 несподіваних способів використання USB-флешки, про які мало хто знає

Думаєте, USB-флешка потрібна тільки для зберігання файлів? Насправді, це універсальний інструмент, який може стати ключем від комп'ютера, рятувати від вірусів і навіть прискорювати його роботу.

Про 10 несподіваних способів використання USB-накопичувача розповідає РБК-Україна (проект Styler), посилаючись на технологічний веб-сайт MakeUseOf .

Використовуйте USB-накопичувач для блокування та розблокування ПК

Хочете блокувати і розблокувати комп'ютер фізичним ключем, як у фільмах? З USB Raptor це можливо.

USB Raptor перетворює флешку на пристрій контролю доступу - свого роду ключ для вашого ПК. Коли ви йдете, просто витягніть USB-накопичувач, і комп'ютер автоматично заблокується. Повернулися? Вставте флешку назад, і система розблокується. Програма доступна для Windows 11 і Windows 10.

Це схоже на стандартні функції блокування Windows, але вам не доведеться вводити пароль при кожному поверненні.

Завантажити USB Raptor для Windows можна тут (безкоштовно).

Запускайте портативні програми з USB-накопичувача

Зазвичай програми вимагають встановлення, але з портативними додатками все інакше.

Такі програми та ігри можна просто скопіювати на флешку і запускати на будь-якому сумісному пристрої - чи то 32-бітний, чи то 64-бітний ПК. Це стосується браузерів, поштових клієнтів, месенджерів та інших корисних інструментів.

Особливо зручно мати під рукою набір необхідних додатків, які можна швидко запустити на будь-якому доступному ПК - наприклад, у бібліотеці або під час подорожей.

Прискорте роботу ПК з ReadyBoost (до Windows 10)

Якщо у вас повільний жорсткий диск, технологія ReadyBoost допоможе збільшити швидкість роботи системи.

Після активації ReadyBoost USB-накопичувач використовується як кеш для часто використовуваних файлів. Якщо дані завантажуються швидше з флешки, Windows звертатиметься до неї, а не до HDD.

Важливо зазначити:

ReadyBoost ефективний тільки для повільних HDD (5400 об/хв і нижче)

Не працює з SSD, оскільки вони швидші за флеш-накопичувачі

Потрібен USB-накопичувач з мінімум 256 МБ вільного місця

Щоб увімкнути ReadyBoost, клацніть правою кнопкою миші по флешці в "Провіднику", виберіть Властивості, вкладка ReadyBoost і налаштуйте параметри.

У Windows 11 ReadyBoost більше недоступний, але в Windows 10 ця функція все ще працює.



Створюйте резервні копії флешок з Win32 Disk Imager

Якщо ви активно використовуєте флешку, варто створити резервну копію її вмісту. Найпростіший спосіб - Win32 Disk Imager.

Ця програма зазвичай використовується для запису образів дисків, але вона також дає змогу створювати резервні копії флеш-накопичувачів.

Як це зробити:

Встановіть і запустіть Win32 Disk Imager

Вставте USB-накопичувач

Виберіть місце збереження образу

Натисніть Read, щоб створити копію даних

Коли вам буде потрібно відновити вміст флешки, просто виберіть образ і натисніть Write.

Завантажити Win32 Disk Imager для Windows можна тут (безкоштовно).

Створюйте резервні копії флешок з Win32 Disk Imager (фото: MakeUseOf)

Зберігайте важливі документи для подорожей

Часто втрачаєте квитки, візи чи паспортні копії під час поїздок? USB-флешка може врятувати ситуацію. Найкращий спосіб уникнути проблем - скопіювати важливі документи на флешку і завжди тримати її під рукою. Просто покладіть її в гаманець або сумку.

Відскануйте паспорт - це допоможе відновити документи швидше в разі втрати

Збережіть копії бронювань і квитків, щоб не залежати від інтернету

Використовуйте зашифрований USB-накопичувач для захисту особистих даних.

Такий підхід позбавить вас зайвих переживань і допоможе уникнути неприємних ситуацій під час подорожей.

Встановлюйте будь-які операційні системи з USB-накопичувача

Завантажувальні образи ОС на USB-накопичувачі дають змогу встановлювати нові операційні системи на ваш комп'ютер. Наприклад, ви можете створити завантажувальну флешку з Windows 11 за допомогою спеціального інструменту. Це стане в пригоді для відновлення або навіть перевстановлення Windows у разі збоїв.

Так само можна встановлювати Linux або навіть macOS з USB-накопичувача.

Забезпечте анонімність у мережі з Tails Live OS

Хочете підвищити конфіденційність під час роботи в інтернеті? Використовуйте Tails - одну з найбезпечніших операційних систем.

Переваги Tails:

Не зберігає логи та файли - після вимкнення комп'ютера дані зникають

Шифрує файли, пошту та повідомлення

Використовує мережу Tor для анонімності.

Щоразу, завантажуючи Tails із флешки, ви починаєте новий сеанс, не залишаючи слідів. Це чудове рішення для тих, хто цінує анонімність в інтернеті.

Запускайте Live-ОС із флешки без встановлення

Ви можете не встановлювати нову ОС на комп'ютер, а запускати її з флешки.

Що це дає:

Можна носити з собою портативну Windows або Live-версію Linux

Приватність - після вимкнення ПК усі дані стираються

Готовність до роботи на будь-якому комп'ютері

Це один із найкорисніших способів використання USB-накопичувача.



Створіть диск для скидання пароля Windows на USB

Забули пароль від Windows? Щоб уникнути проблем, створіть флешку для скидання пароля заздалегідь.

Як це зробити:

Вставте відформатовану флешку

Натисніть "Пуск" і введіть "Створення диска скидання пароля"

Відкрийте утиліту і дотримуйтесь інструкцій.

Тримайте цю флешку в надійному місці - вона допоможе скинути пароль, якщо ви його забудете.

Відновіть ПК після збою або вірусу

Завжди корисно мати флешку з інструментами для відновлення системи. Вона допоможе, якщо:

Windows не завантажується

Жорсткий диск пошкоджено

ПК заражений вірусами.

Найкращі утиліти для відновлення: Hiren's BootCD, SystemRescue, Knoppix, Ultimate Boot CD, Trinity Rescue Disk.

Як використовувати: Скачайте утиліту, Запишіть на USB, Завантажте ПК з флешки і запустіть відновлення.

Це відмінний спосіб врятувати дані і повернути комп'ютер до життя.



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