Не поспішайте викидати. 10 несподіваних способів використання USB-флешки, про які мало хто знає
Думаєте, USB-флешка потрібна тільки для зберігання файлів? Насправді, це універсальний інструмент, який може стати ключем від комп'ютера, рятувати від вірусів і навіть прискорювати його роботу.
Про 10 несподіваних способів використання USB-накопичувача розповідає РБК-Україна (проект Styler), посилаючись на технологічний веб-сайт MakeUseOf.
Використовуйте USB-накопичувач для блокування та розблокування ПК
Хочете блокувати і розблокувати комп'ютер фізичним ключем, як у фільмах? З USB Raptor це можливо.
USB Raptor перетворює флешку на пристрій контролю доступу - свого роду ключ для вашого ПК. Коли ви йдете, просто витягніть USB-накопичувач, і комп'ютер автоматично заблокується. Повернулися? Вставте флешку назад, і система розблокується. Програма доступна для Windows 11 і Windows 10.
Це схоже на стандартні функції блокування Windows, але вам не доведеться вводити пароль при кожному поверненні.
Завантажити USB Raptor для Windows можна тут (безкоштовно).
Запускайте портативні програми з USB-накопичувача
Зазвичай програми вимагають встановлення, але з портативними додатками все інакше.
Такі програми та ігри можна просто скопіювати на флешку і запускати на будь-якому сумісному пристрої - чи то 32-бітний, чи то 64-бітний ПК. Це стосується браузерів, поштових клієнтів, месенджерів та інших корисних інструментів.
Особливо зручно мати під рукою набір необхідних додатків, які можна швидко запустити на будь-якому доступному ПК - наприклад, у бібліотеці або під час подорожей.
Прискорте роботу ПК з ReadyBoost (до Windows 10)
Якщо у вас повільний жорсткий диск, технологія ReadyBoost допоможе збільшити швидкість роботи системи.
Після активації ReadyBoost USB-накопичувач використовується як кеш для часто використовуваних файлів. Якщо дані завантажуються швидше з флешки, Windows звертатиметься до неї, а не до HDD.
Важливо зазначити:
- ReadyBoost ефективний тільки для повільних HDD (5400 об/хв і нижче)
- Не працює з SSD, оскільки вони швидші за флеш-накопичувачі
- Потрібен USB-накопичувач з мінімум 256 МБ вільного місця
- Щоб увімкнути ReadyBoost, клацніть правою кнопкою миші по флешці в "Провіднику", виберіть Властивості, вкладка ReadyBoost і налаштуйте параметри.
У Windows 11 ReadyBoost більше недоступний, але в Windows 10 ця функція все ще працює.
Створюйте резервні копії флешок з Win32 Disk Imager
Якщо ви активно використовуєте флешку, варто створити резервну копію її вмісту. Найпростіший спосіб - Win32 Disk Imager.
Ця програма зазвичай використовується для запису образів дисків, але вона також дає змогу створювати резервні копії флеш-накопичувачів.
Як це зробити:
- Встановіть і запустіть Win32 Disk Imager
- Вставте USB-накопичувач
- Виберіть місце збереження образу
- Натисніть Read, щоб створити копію даних
- Коли вам буде потрібно відновити вміст флешки, просто виберіть образ і натисніть Write.
Завантажити Win32 Disk Imager для Windows можна тут (безкоштовно).
Створюйте резервні копії флешок з Win32 Disk Imager (фото: MakeUseOf)
Зберігайте важливі документи для подорожей
Часто втрачаєте квитки, візи чи паспортні копії під час поїздок? USB-флешка може врятувати ситуацію. Найкращий спосіб уникнути проблем - скопіювати важливі документи на флешку і завжди тримати її під рукою. Просто покладіть її в гаманець або сумку.
- Відскануйте паспорт - це допоможе відновити документи швидше в разі втрати
- Збережіть копії бронювань і квитків, щоб не залежати від інтернету
- Використовуйте зашифрований USB-накопичувач для захисту особистих даних.
Такий підхід позбавить вас зайвих переживань і допоможе уникнути неприємних ситуацій під час подорожей.
Встановлюйте будь-які операційні системи з USB-накопичувача
Завантажувальні образи ОС на USB-накопичувачі дають змогу встановлювати нові операційні системи на ваш комп'ютер. Наприклад, ви можете створити завантажувальну флешку з Windows 11 за допомогою спеціального інструменту. Це стане в пригоді для відновлення або навіть перевстановлення Windows у разі збоїв.
Так само можна встановлювати Linux або навіть macOS з USB-накопичувача.
Забезпечте анонімність у мережі з Tails Live OS
Хочете підвищити конфіденційність під час роботи в інтернеті? Використовуйте Tails - одну з найбезпечніших операційних систем.
Переваги Tails:
- Не зберігає логи та файли - після вимкнення комп'ютера дані зникають
- Шифрує файли, пошту та повідомлення
- Використовує мережу Tor для анонімності.
Щоразу, завантажуючи Tails із флешки, ви починаєте новий сеанс, не залишаючи слідів. Це чудове рішення для тих, хто цінує анонімність в інтернеті.
Запускайте Live-ОС із флешки без встановлення
Ви можете не встановлювати нову ОС на комп'ютер, а запускати її з флешки.
Що це дає:
- Можна носити з собою портативну Windows або Live-версію Linux
- Приватність - після вимкнення ПК усі дані стираються
- Готовність до роботи на будь-якому комп'ютері
- Це один із найкорисніших способів використання USB-накопичувача.
Створіть диск для скидання пароля Windows на USB
Забули пароль від Windows? Щоб уникнути проблем, створіть флешку для скидання пароля заздалегідь.
Як це зробити:
- Вставте відформатовану флешку
- Натисніть "Пуск" і введіть "Створення диска скидання пароля"
- Відкрийте утиліту і дотримуйтесь інструкцій.
Тримайте цю флешку в надійному місці - вона допоможе скинути пароль, якщо ви його забудете.
Відновіть ПК після збою або вірусу
Завжди корисно мати флешку з інструментами для відновлення системи. Вона допоможе, якщо:
- Windows не завантажується
- Жорсткий диск пошкоджено
- ПК заражений вірусами.
Найкращі утиліти для відновлення: Hiren's BootCD, SystemRescue, Knoppix, Ultimate Boot CD, Trinity Rescue Disk.
Як використовувати: Скачайте утиліту, Запишіть на USB, Завантажте ПК з флешки і запустіть відновлення.
Це відмінний спосіб врятувати дані і повернути комп'ютер до життя.
Вас може зацікавити:
- Як довго інформація може залишатися на USB-флешці
- Чому обсяг пам'яті на флешці або диску менший, ніж заявлено виробником
- Помилки під час використання флешки, які можуть її зіпсувати