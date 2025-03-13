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Не поспішайте викидати. 10 несподіваних способів використання USB-флешки, про які мало хто знає

Четвер 13 березня 2025 17:00
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Не поспішайте викидати. 10 несподіваних способів використання USB-флешки, про які мало хто знає Перетворіть звичайну флешку на незамінний гаджет (фото: Pexels)
Автор: Павло Колеснік

Думаєте, USB-флешка потрібна тільки для зберігання файлів? Насправді, це універсальний інструмент, який може стати ключем від комп'ютера, рятувати від вірусів і навіть прискорювати його роботу.

Про 10 несподіваних способів використання USB-накопичувача розповідає РБК-Україна (проект Styler), посилаючись на технологічний веб-сайт MakeUseOf.

Використовуйте USB-накопичувач для блокування та розблокування ПК

Хочете блокувати і розблокувати комп'ютер фізичним ключем, як у фільмах? З USB Raptor це можливо.

USB Raptor перетворює флешку на пристрій контролю доступу - свого роду ключ для вашого ПК. Коли ви йдете, просто витягніть USB-накопичувач, і комп'ютер автоматично заблокується. Повернулися? Вставте флешку назад, і система розблокується. Програма доступна для Windows 11 і Windows 10.

Це схоже на стандартні функції блокування Windows, але вам не доведеться вводити пароль при кожному поверненні.

Завантажити USB Raptor для Windows можна тут (безкоштовно).

Запускайте портативні програми з USB-накопичувача

Зазвичай програми вимагають встановлення, але з портативними додатками все інакше.

Такі програми та ігри можна просто скопіювати на флешку і запускати на будь-якому сумісному пристрої - чи то 32-бітний, чи то 64-бітний ПК. Це стосується браузерів, поштових клієнтів, месенджерів та інших корисних інструментів.

Особливо зручно мати під рукою набір необхідних додатків, які можна швидко запустити на будь-якому доступному ПК - наприклад, у бібліотеці або під час подорожей.

Прискорте роботу ПК з ReadyBoost (до Windows 10)

Якщо у вас повільний жорсткий диск, технологія ReadyBoost допоможе збільшити швидкість роботи системи.

Після активації ReadyBoost USB-накопичувач використовується як кеш для часто використовуваних файлів. Якщо дані завантажуються швидше з флешки, Windows звертатиметься до неї, а не до HDD.

Важливо зазначити:

  • ReadyBoost ефективний тільки для повільних HDD (5400 об/хв і нижче)
  • Не працює з SSD, оскільки вони швидші за флеш-накопичувачі
  • Потрібен USB-накопичувач з мінімум 256 МБ вільного місця
  • Щоб увімкнути ReadyBoost, клацніть правою кнопкою миші по флешці в "Провіднику", виберіть Властивості, вкладка ReadyBoost і налаштуйте параметри.

У Windows 11 ReadyBoost більше недоступний, але в Windows 10 ця функція все ще працює.


Створюйте резервні копії флешок з Win32 Disk Imager

Якщо ви активно використовуєте флешку, варто створити резервну копію її вмісту. Найпростіший спосіб - Win32 Disk Imager.

Ця програма зазвичай використовується для запису образів дисків, але вона також дає змогу створювати резервні копії флеш-накопичувачів.

Як це зробити:

  • Встановіть і запустіть Win32 Disk Imager
  • Вставте USB-накопичувач
  • Виберіть місце збереження образу
  • Натисніть Read, щоб створити копію даних
  • Коли вам буде потрібно відновити вміст флешки, просто виберіть образ і натисніть Write.

Завантажити Win32 Disk Imager для Windows можна тут (безкоштовно).

Не поспішайте викидати. 10 несподіваних способів використання USB-флешки, про які мало хто знаєСтворюйте резервні копії флешок з Win32 Disk Imager (фото: MakeUseOf)

Зберігайте важливі документи для подорожей

Часто втрачаєте квитки, візи чи паспортні копії під час поїздок? USB-флешка може врятувати ситуацію. Найкращий спосіб уникнути проблем - скопіювати важливі документи на флешку і завжди тримати її під рукою. Просто покладіть її в гаманець або сумку.

  • Відскануйте паспорт - це допоможе відновити документи швидше в разі втрати
  • Збережіть копії бронювань і квитків, щоб не залежати від інтернету
  • Використовуйте зашифрований USB-накопичувач для захисту особистих даних.

Такий підхід позбавить вас зайвих переживань і допоможе уникнути неприємних ситуацій під час подорожей.

Встановлюйте будь-які операційні системи з USB-накопичувача

Завантажувальні образи ОС на USB-накопичувачі дають змогу встановлювати нові операційні системи на ваш комп'ютер. Наприклад, ви можете створити завантажувальну флешку з Windows 11 за допомогою спеціального інструменту. Це стане в пригоді для відновлення або навіть перевстановлення Windows у разі збоїв.

Так само можна встановлювати Linux або навіть macOS з USB-накопичувача.

Забезпечте анонімність у мережі з Tails Live OS

Хочете підвищити конфіденційність під час роботи в інтернеті? Використовуйте Tails - одну з найбезпечніших операційних систем.

Переваги Tails:

  • Не зберігає логи та файли - після вимкнення комп'ютера дані зникають
  • Шифрує файли, пошту та повідомлення
  • Використовує мережу Tor для анонімності.

Щоразу, завантажуючи Tails із флешки, ви починаєте новий сеанс, не залишаючи слідів. Це чудове рішення для тих, хто цінує анонімність в інтернеті.

Запускайте Live-ОС із флешки без встановлення

Ви можете не встановлювати нову ОС на комп'ютер, а запускати її з флешки.

Що це дає:

  • Можна носити з собою портативну Windows або Live-версію Linux
  • Приватність - після вимкнення ПК усі дані стираються
  • Готовність до роботи на будь-якому комп'ютері
  • Це один із найкорисніших способів використання USB-накопичувача.


Створіть диск для скидання пароля Windows на USB

Забули пароль від Windows? Щоб уникнути проблем, створіть флешку для скидання пароля заздалегідь.

Як це зробити:

  • Вставте відформатовану флешку
  • Натисніть "Пуск" і введіть "Створення диска скидання пароля"
  • Відкрийте утиліту і дотримуйтесь інструкцій.

Тримайте цю флешку в надійному місці - вона допоможе скинути пароль, якщо ви його забудете.

Відновіть ПК після збою або вірусу

Завжди корисно мати флешку з інструментами для відновлення системи. Вона допоможе, якщо:

  • Windows не завантажується
  • Жорсткий диск пошкоджено
  • ПК заражений вірусами.

Найкращі утиліти для відновлення: Hiren's BootCD, SystemRescue, Knoppix, Ultimate Boot CD, Trinity Rescue Disk.

Як використовувати: Скачайте утиліту, Запишіть на USB, Завантажте ПК з флешки і запустіть відновлення.

Це відмінний спосіб врятувати дані і повернути комп'ютер до життя.


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