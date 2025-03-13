Не спешите выбрасывать. 10 неожиданных способов использования USB-флешки, о которых мало кто знает

Думаете, USB-флешка нужна только для хранения файлов? На самом деле, это универсальный инструмент, который может стать ключом от компьютера, спасать от вирусов и даже ускорять его работу.

О 10 неожиданных способах использования USB-накопителя рассказывает РБК-Украина (проект Styler), ссылаясь на технологический веб-сайт MakeUseOf .

Используйте USB-накопитель для блокировки и разблокировки ПК

Хотите блокировать и разблокировать компьютер физическим ключом, как в фильмах? С USB Raptor это возможно.

USB Raptor превращает флешку в устройство контроля доступа - своего рода ключ для вашего ПК. Когда вы уходите, просто вытащите USB-накопитель, и компьютер автоматически заблокируется. Вернулись? Вставьте флешку обратно, и система разблокируется. Программа доступна для Windows 11 и Windows 10.

Это похоже на стандартные функции блокировки Windows, но вам не придется вводить пароль при каждом возвращении.

Скачать USB Raptor для Windows можно здесь (бесплатно).

Запускайте портативные приложения с USB-накопителя

Обычно программы требуют установки, но с портативными приложениями все иначе.

Такие программы и игры можно просто скопировать на флешку и запускать на любом совместимом устройстве - будь то 32-битный или 64-битный ПК. Это касается браузеров, почтовых клиентов, мессенджеров и других полезных инструментов.

Особенно удобно иметь под рукой набор необходимых приложений, которые можно быстро запустить на любом доступном ПК - например, в библиотеке или во время путешествий.

Ускорьте работу ПК с ReadyBoost (до Windows 10)

Если у вас медленный жесткий диск, технология ReadyBoost поможет увеличить скорость работы системы.

После активации ReadyBoost USB-накопитель используется в качестве кэша для часто используемых файлов. Если данные загружаются быстрее с флешки, Windows будет обращаться к ней, а не к HDD.

Важно отметить:

ReadyBoost эффективен только для медленных HDD (5400 об/мин и ниже)

Не работает с SSD, так как они быстрее флеш-накопителей

Требуется USB-накопитель с минимум 256 МБ свободного места

Чтобы включить ReadyBoost, щелкните правой кнопкой по флешке в "Проводнике", выберите Свойства, вкладка ReadyBoost и настройте параметры.

В Windows 11 ReadyBoost больше недоступен, но в Windows 10 эта функция все еще работает.



Создавайте резервные копии флешек с Win32 Disk Imager

Если вы активно используете флешку, стоит создать резервную копию ее содержимого. Самый простой способ - Win32 Disk Imager.

Эта программа обычно используется для записи образов дисков, но она также позволяет создавать резервные копии флеш-накопителей.

Как это сделать:

Установите и запустите Win32 Disk Imager

Вставьте USB-накопитель

Выберите место сохранения образа

Нажмите Read, чтобы создать копию данных

Когда вам потребуется восстановить содержимое флешки, просто выберите образ и нажмите Write.

Скачать Win32 Disk Imager для Windows можно здесь (бесплатно)

Создавайте резервные копии флешек с Win32 Disk Imager (фото: MakeUseOf)

Храните важные документы для путешествий

Часто теряете билеты, визы или паспортные копии во время поездок? USB-флешка может спасти ситуацию. Лучший способ избежать проблем - скопировать важные документы на флешку и всегда держать ее под рукой. Просто положите ее в кошелек или сумку.

Отсканируйте паспорт - это поможет восстановить документы быстрее в случае утери

Сохраните копии бронирований и билетов, чтобы не зависеть от интернета

Используйте зашифрованный USB-накопитель для защиты личных данных.

Такой подход избавит вас от лишних переживаний и поможет избежать неприятных ситуаций во время путешествий.

Устанавливайте любые операционные системы с USB-накопителя

Загрузочные образы ОС на USB-накопителе позволяют устанавливать новые операционные системы на ваш компьютер. Например, вы можете создать загрузочную флешку с Windows 11 с помощью специального инструмента. Это пригодится для восстановления или даже переустановки Windows в случае сбоев.

Точно так же можно устанавливать Linux или даже macOS с USB-накопителя.

Обеспечьте анонимность в сети с Tails Live OS

Хотите повысить конфиденциальность при работе в интернете? Используйте Tails - одну из самых безопасных операционных систем.

Преимущества Tails:

Не сохраняет логи и файлы - после выключения компьютера данные исчезают

Шифрует файлы, почту и сообщения

Использует сеть Tor для анонимности.

Каждый раз, загружая Tails с флешки, вы начинаете новый сеанс, не оставляя следов. Это отличное решение для тех, кто ценит анонимность в интернете.

Запускайте Live-ОС с флешки без установки

Вы можете не устанавливать новую ОС на компьютер, а запускать ее с флешки.

Что это дает:

Можно носить с собой портативную Windows или Live-версию Linux

Приватность - после выключения ПК все данные стираются

Готовность к работе на любом компьютере

Это один из самых полезных способов использования USB-накопителя.



Создайте диск для сброса пароля Windows на USB

Забыли пароль от Windows? Чтобы избежать проблем, создайте флешку для сброса пароля заранее.

Как это сделать:

Вставьте отформатированную флешку

Нажмите "Пуск" и введите "Создание диска сброса пароля"

Откройте утилиту и следуйте инструкциям.

Держите эту флешку в надежном месте - она поможет сбросить пароль, если вы его забудете.

Восстановите ПК после сбоя или вируса

Всегда полезно иметь флешку с инструментами для восстановления системы. Она поможет, если:

Windows не загружается

Жесткий диск поврежден

ПК заражен вирусами.

Лучшие утилиты для восстановления: Hiren’s BootCD, SystemRescue, Knoppix, Ultimate Boot CD, Trinity Rescue Disk.

Как использовать: Скачайте утилиту, Запишите на USB, Загрузите ПК с флешки и запустите восстановление.

Это отличный способ спасти данные и вернуть компьютер к жизни.



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