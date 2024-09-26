Не поспішайте прибирати на верхню полицю: 5 модних образів із шортами на теплу осінь

Джинсові шорти та замшевий піджак

Як відомо, речі із замші зараз на піку популярності. І якщо ви хочете бути в тренді, пригляньте піджак з цього матеріалу у благородному коричневому відтінку. Саме з ним можна скласти стильний лук: надягайте шорти з чорного деніму, футболку або лонгслів, а зверху накиньте піджак. Доповнять лук класичні лофери та мініатюрна шкіряна сумка.

Образ на теплу осінь (фото: instagram.com/nnennaechem)

Шкіряна куртка та шорти

Ще один варіант на останні теплі дні вересня: короткі джинсові шорти з нерівним краєм і нитками, що стирчать, біла футболка і шкіряна куртка. Доповніть образ яскравим акцентом, наприклад жовтими балетками. Сумку теж підберіть у коричнево-бежевій гамі.

Варіант на кожен день (фото: instagram.com/annelauremais)

Шорти та тренч

Довгий плащ або, як його ще називають тренч, - це незамінна річ на перехідний період від літа до осені. Одягайте шорти-бермуди до коліна, базову футболку, а зверху накиньте бежевий тренч. Доповнять образ мюлі на невеликому підборі та з вузькими носками.

Варіант на вечірку чи для походу в кіно (фото: instagram.com/sylviemus_)

Теплий светр та шорти

Для розслабленого повсякденного луку надягайте джинсові шорти блакитного кольору та білий светр. Доповнять образ трендові балетки із замші, а також невелика сумочка. До речі, під светр можна вдягнути майку або футболку і зняти верхній шар вдень і накинути на плечі.

Варіант на кожен день (фото: instagram.com/kimturkington_)

Піджак та велосипедки

Для повсякденного луку пригляньте також таке модне поєднання: чорні шорти або велосипедки, сірий лонгслів, а також піджак у дрібну клітинку. Доповніть образ зручними кедами, бейсболкою, сонцезахисними окулярами та сумкою крос-боді.

Стильний лук для зустрічі з подругами (фото: instagram.com/lenafarl)