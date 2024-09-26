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Не спешите убирать на верхнюю полку: 5 модных образов с шортами на теплую осень

Модные образы на теплую осень 2024 с шортами (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Многие из нас любят первый месяц осени за то, что уже нет изнуряющей жары, как летом, но все еще можно носить любимые платья, сарафаны, шорты, топы и открытую обувь. Кроме того, некоторые предметы летнего гардероба можно оригинально стилизовать с осенними куртками и плащами, чтобы получить неожиданные образы.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, с чем сочетать шорты этой осенью, чтобы выделиться из серой массы.

Джинсовые шорты и замшевый пиджак

Как известно, вещи из замши сейчас на пике популярности. И если вы хотите быть в тренде, присмотрите пиджак из этого материала в благородном коричневом оттенке. Именно с ним можно составить стильный лук: надевайте шорты из черного денима, футболку или лонгслив, а сверху накиньте пиджак. Дополнят лук классические лоферы и миниатюрная кожаная сумка.

Образ на теплую осень (фото: instagram.com/nnennaechem)

Кожаная куртка и шорты

Еще один вариант на последние теплые дни сентября: короткие джинсовые шорты с неровным краем и торчащими нитками, белая футболка и кожаная куртка. Дополните образ ярким акцентом, например, желтыми балетками. Сумку тоже подберите в коричнево-бежевой гамме.

Вариант на каждый день (фото: instagram.com/annelauremais)

Шорты и тренч

Длинный плащ или, как его еще называют тренч, - это незаменимая вещь на переходной период от лета к осени. Надевайте шорты- бермуды до колена, базовую футболку, а сверху накиньте бежевый тренч. Дополнят образ мюли на небольшом каблуке и с узкими носками.

Вариант на вечеринку или для похода в кино (фото: instagram.com/sylviemus_)

Теплый свитер и шорты

Для расслабленного повседневного лука надевайте джинсовые шорты голубого цвета и белый свитер. Дополнят образ трендовые балетки из замши, а также небольшая сумочка. К слову, под свитер можно надеть майку или футболку и снять верхний слой днем и накинуть на плечи.

Вариант на каждый день (фото: instagram.com/kimturkington_)

Пиджак и велосипедки

Для повседневного лука присмотрите также такое модное сочетание: черные шорты или велосипедки, серый лонгслив, а также пиджак в мелкую клетку. Дополните образ удобными кедами, бейсболкой, солнцезащитными очками и сумкой кросс-боди.

Стильный лук для встречи с подругами (фото: instagram.com/lenafarl)

Ранее мы рассказали про трендовые юбки на осень, в которых вы будете сиять ярче всех.

Также посмотрите, как выглядит самая модная обувь на осень 2024.

Для написания материала были использованы Instagram-страницы модных блогеров: NNENNA, Adenorah, Sylvie Mus, Kim Turkington, Lеna Farouil.

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