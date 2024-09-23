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7 трендових спідниць на осінь, в яких ви будете сяяти яскравіше за всіх (фото)

Понеділок 23 вересня 2024 07:14
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7 трендових спідниць на осінь, в яких ви будете сяяти яскравіше за всіх (фото) Які спідниці носити восени (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Цієї осені ще є час блиснути ніжками у спідниці та скласти класні "луки", в яких можна підкорити світ. І якщо ви не знаєте, що зараз в тренді - час надолужити згаяне та стати наймоднішою.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас добірку найстильніших спідниць цієї осені, серед яких ви зможете обрати ідеї для натхнення.

Спідниця з принтом

Леопард все ще залишається модним і не випаде з трендів до кінця осені. А тому якщо ви придбали спідницю з принтом - настав час її стилізувати. Не бійтеся привертати увагу, це має дуже стильний вигляд.

7 трендових спідниць на осінь, в яких ви будете сяяти яскравіше за всіх (фото)

Стильна спідниця на осінь (фото: instagram.com/bougiestudio)

Джинсова максі-спідниця

Практично і стильно - джинсова спідниця гарно підійде для будь-якої фігури. Просто підберіть вдалий "верх", аби не "різати" силует, який так вдало створює довжина "низа".

7 трендових спідниць на осінь, в яких ви будете сяяти яскравіше за всіх (фото)

Модний одяг на теплу осінь (фото: instagram.com/vidanaaaa)

Міні-спідниця

Тепла осінь ніби створена для того, аби всі, хто не встиг насолодитися "луками" з короткими спідницями, встигли натішитися ними в останні тижні без дощів та холодів. Це дуже стильно, а тому вривайтеся в тренди.

7 трендових спідниць на осінь, в яких ви будете сяяти яскравіше за всіх (фото)

Які спідниці зараз в моді (скріншот)

Шкіряна спідниця

А цей варіант підійде тим, хто любить бути в центрі уваги. Не обмежуйтеся чорним кольором, придивіться до спідниць шоколадного або бордового кольорів.

7 трендових спідниць на осінь, в яких ви будете сяяти яскравіше за всіх (фото)

Трендова осіння спідниця (скріншот)

Костюмний стиль

Золота класика в моді - подібні варіанти не виходять з трендів вже декілька сезонів, і недарма. Річ у тому, що такі спідниці легко поєднувати як з легким осіннім взуттям, так і з високими чоботами, що дуже зручно з настанням холодів.

7 трендових спідниць на осінь, в яких ви будете сяяти яскравіше за всіх (фото)

Яку спідницю купити на осінь (скріншот)

Замшева спідниця

Коричневі та нюдові відтінки впевнено тримаються у трендах. А тому придивіться до спідниць таких кольорів, адже вони вдало доповнять гардероб і зроблять ваш образ дуже ефектним.

7 трендових спідниць на осінь, в яких ви будете сяяти яскравіше за всіх (фото)

Тренди в одязі осінь 2024 (скріншот)

Біла спідниця

Поки не почалися дощі й ще немає калюж, обовʼязково "вигуляйте" білий одяг, адже потім носити його буде просто неможливо. До того ж спідниця такого кольору має дуже стильний вигляд, особливо з акцентним чорним паском на талії.

7 трендових спідниць на осінь, в яких ви будете сяяти яскравіше за всіх (фото)
Довга спідниця на осінь (скріншот)

Нагадаємо, раніше ми вже називали трендові ідеї манікюру в білих відтінках.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, який вигляд має наймодніше взуття на осінь 2024.

Під час створення матеріалу було використано джерела: Insagram-сторінки з ніками "bougie studio", "vidanaaaa", "arianalauren", "ab61e", "lysanngeller".

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