Не поспішайте міняти телефон. 7 секретів, як прискорити старий Android

Якщо ваш старий Android-смартфон починає гальмувати, це не обов'язково означає, що настав час для покупки нового пристрою. Існують прості та ефективні способи повернути йому колишню швидкість без витрат на новий пристрій.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний у світі сайт з технологій та життєвих порад Lifehacker .

Вимкніть та увімкніть знову

Можливо, це найбанальніша порада з усіх, але вона стоїть першою у списку не просто так: багато проблем Android (і технічні проблеми в цілому) можна виправити перезапуском. Якщо ваш телефон працює повільно вже деякий час, спробуйте перезапустити його, щоб подивитися, чи вирішить це проблему.

Мінімалістський підхід до використання мобільних додатків

Замість використання додатків для кожного сервісу, який ви хочете спробувати, ви можете використовувати мінімалістський підхід для покращення продуктивності вашого телефону.

Наприклад, додаток Instagram розроблений так, щоб утримувати вас і змушувати дивитися якнайбільше реклами. Та ж логіка застосовується до TikTok, Facebook, Twitter та практично кожного додатка соціальних мереж.

Якщо ви видалите ці застосунки та будете переглядати ці сайти з Chrome, ви виявите, що розрядка батареї значно знижується, тому що сайти не можуть використовувати стільки ж датчиків із браузера.

Ще один підхід полягає у використанні "Lite" версій популярних застосунків. Це спрощені версії додатків, розроблені для смартфонів з низькою продуктивністю. Перейдіть до Google Play і пошукайте Camera Go (додаток камери, розроблений Google) або Facebook Lite. Ці застосунки будуть споживати менше ресурсів і дозволять вашому телефону працювати краще.

Перевірте наявність оновлень програмного забезпечення

Якщо є оновлення безпеки, необхідно обов'язково встановити його, щоб захистити свій телефон і зберегти його вільним від шкідливих програм. Однак, загальні оновлення можуть бути складними.

Якщо в оновленні є серйозні зміни, швидкий пошук у Google повинен показати, що інші люди випробували нове програмне забезпечення. Коли ваш телефон старий, погано оптимізоване оновлення програмного забезпечення може паралізувати пристрій, тому ви завжди повинні перевіряти проблеми з продуктивністю, про які повідомляють інші, перш ніж оновлюватись.

Часто виробники телефонів випускають патчі для усунення проблем із оновленнями програмного забезпечення. Після того, як застарілі помилки будуть виправлені, оновлення вашого телефону може безперечно поліпшити його продуктивність.

Видаліть додатки, які ви не використовуєте

Якщо ваш телефон сповнений невикористовуваних застосункыв, видаліть їх, щоб покращити час автономної роботи та зручність використання.

Багато пдодаткыв мають тенденцію працювати у фоновому режимі та використовувати датчики вашого телефону навіть якщо ви активно не відкриваєте їх, що може розрядити вашу батарею та уповільнити ваш пристрій.

Щоб швидко видалити ці застосунки, перейдіть у "Налаштування", потім "Сховище" та "Інші додатки", і видаліть ті, які не використовуєте. Ця функція може знаходитися на іншій сторінці налаштувань на деяких телефонах.

Видаліть непотрібні дані, щоб звільнити місце

Хороший додаток для керування файлами є обов'язковим для відстеження того, що займає місце на вашому смартфоні. Застосунок Files Go від Google призначений для старих та повільних телефонів Android, але ви можете використовувати його з будь-яким пристроєм, щоб швидко звільнити місце.

Є багато інших способів звільнити місце на вашому телефоні Android, але жоден з них не є так само універсально ефективним, як Files Go.

Ви також можете перевірити налаштування своїх улюблених додаткыв для обміну повідомленнями, щоб побачити, чи ви накопичуєте занадто багато файлів. Такі застосунки, як WhatsApp, дозволяють відключити автоматичне завантаження мультимедіа і запобігти збереженню всіх відкритих медіафайлів у фотогалереї.

Перемістіть свої фотографії у хмару

Якщо ви зберігаєте свої фотографії тільки на своєму смартфоні, то один незначний інцидент відокремлює вас від втрати цілої купи добрих спогадів.

Резервне копіювання фотографій у хмару за допомогою таких застосункыв, як Google Photos або OneDrive, зберігає їх у безпеці та звільняє місце на вашому пристрої, щоб вын працювало більш плавно.

Скиньте налаштування до заводських (радикальний крок)

Якщо жодна з порад вище не допомагає, зробіть резервну копію всіх даних на телефоні Android і почніть спочатку. Є два способи зробити це.

Простіший і безпечніший спосіб - виконати скидання до заводських налаштувань, який стирає все на вашому телефоні і відновлює його в такому вигляді, ніби він щойно вийшов із коробки. Ви не втратите дані, якщо спочатку зробите резервну копію, але нова версія Android може допомогти відчути себе знову по-новому.

Ви також можете спробувати встановити прошивку користувача на свій телефон. Це складно і несе ризик анулювати ваші гарантії, а також може перетворити ваш телефон на цеглу, тому не намагайтеся робити це на своєму основному смартфоні.

Однак вона також має значні переваги, якщо ви оберете правильний варіант Android для свого смартфона. Наприклад, Pixel Experience - це прошивка, орієнтована на пропозицію досвіду, схожого на Google Pixel, на інших телефонах Android. Аналогічно, Paranoid Android - це версія Android, орієнтована на конфіденційність.

Прошивки користувача дозволяють видалити нав'язливе відстеження Google, спробувати нові версії Android на своєму телефоні і додати корисні функції, які ніколи не були доступні на вашому смартфоні.