Не спешите менять телефон. 7 секретов, как ускорить старый Android

Если ваш старый Android-смартфон начинает тормозить, это не обязательно значит, что пришло время для покупки нового устройства. Существуют простые и эффективные способы вернуть ему прежнюю скорость без затрат на новое устройство.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий в мире сайт по технологиям и жизненным советам Lifehacker .

Выключите и включите снова

Возможно, это самый банальный совет из всех, но он стоит первым в списке не просто так: многие проблемы Android (и технические проблемы в целом) можно исправить простым перезапуском. Если ваш телефон работает медленно уже некоторое время, попробуйте перезапустить его, чтобы посмотреть, решит ли это проблему.

Минималистский подход к использованию мобильных приложений

Вместо использования приложений для каждого сервиса, который вы хотите попробовать, вы можете использовать минималистский подход для улучшения производительности вашего телефона.

Например, приложение Instagram разработано так, чтобы удерживать вас и заставлять смотреть как можно больше рекламы. Та же логика применяется к TikTok, Facebook, Twitter и практически каждому приложению социальных сетей.

Если вы удалите эти приложения и будете просматривать эти сайты из Chrome, вы обнаружите, что разрядка батареи значительно снижается, потому что сайты не могут использовать столько же датчиков из браузера.

Еще один подход заключается в использовании "Lite" версий популярных приложений. Это упрощенные версии приложений, разработанные для смартфонов с низкой производительностью. Перейдите в Google Play и поищите Camera Go (приложение камеры, разработанное Google) или Facebook Lite. Эти приложения будут потреблять меньше ресурсов и позволят вашему телефону работать лучше.

Проверьте наличие обновлений программного обеспечения

Если есть обновление безопасности, вы должны обязательно установить его, чтобы защитить свой телефон и сохранить его свободным от вредоносных программ. Однако общие обновления могут быть сложными.

Если в обновлении есть серьезные изменения, быстрый поиск в Google должен показать, что другие люди испытали с новым программным обеспечением. Когда ваш телефон старый, плохо оптимизированное обновление программного обеспечения может парализовать устройство, поэтому вы всегда должны проверять проблемы с производительностью, о которых сообщают другие, прежде чем обновляться.

Часто производители телефонов выпускают патчи для устранения проблем с обновлениями программного обеспечения. После того, как застаревшие ошибки будут исправлены, обновление вашего телефона может определенно улучшить его производительность.

Удалите приложения, которые вы не используете

Если ваш телефон полон неиспользуемых приложений, удалите их, чтобы улучшить время автономной работы и удобство использования.

Многие приложения имеют тенденцию работать в фоновом режиме и использовать датчики вашего телефона даже если вы активно не открываете их, что может разрядить вашу батарею и замедлить ваше устройство.

Чтобы быстро удалить эти приложения, перейдите в "Настройки", затем "Хранилище" и "Другие приложения", и удалите те, которые не используете. Эта опция может находиться на другой странице настроек на некоторых телефонах.

Удалите ненужные данные, чтобы освободить место

Хорошее приложение для управления файлами является обязательным для отслеживания того, что занимает место на вашем смартфоне. Приложение Files Go от Google предназначено для старых и медленных телефонов Android, но вы можете использовать его с любым устройством, чтобы быстро освободить место.

Есть много других способов освободить место на вашем телефоне Android, но ни один из них не является столь же универсально эффективным, как Files Go.

Вы также можете проверить настройки своих любимых приложений для обмена сообщениями, чтобы увидеть, не накапливаете ли вы слишком много файлов. Такие приложения, как WhatsApp, позволяют вам отключить автоматическую загрузку мультимедиа и предотвратить сохранение всех открытых медиафайлов в фотогалерее.

Переместите свои фотографии в облако

Если вы храните свои фотографии только на своем смартфоне, то один незначительный инцидент отделяет вас от потери целой кучи хороших воспоминаний.

Резервное копирование ваших фотографий в облако с помощью таких приложений, как Google Photos или OneDrive, сохраняет их в безопасности и освобождает место на вашем устройстве, чтобы оно работало более плавно.

Сбросьте настройки до заводских (радикальный шаг)

Если ни один из советов выше не помогает, сделайте резервную копию всех данных на вашем телефоне Android и начните сначала. Есть два способа сделать это.

Более простой и безопасный способ - выполнить сброс до заводских настроек, который стирает все на вашем телефоне и восстанавливает его в таком виде, как будто он только что вышел из коробки. Вы не потеряете свои данные, если сначала сделаете резервную копию, но новая версия Android может помочь почувствовать себя снова по-новому.

Вы также можете попробовать установить пользовательскую прошивку на свой телефон. Это сложно и несет риск аннулировать ваши гарантии, а также может превратить ваш телефон в кирпич, поэтому не пытайтесь делать это на своем основном смартфоне.

Однако она также имеет значительные преимущества, если вы выберете правильный вариант Android для своего смартфона. Например, Pixel Experience - это прошивка, ориентированная на предложение опыта, похожего на Google Pixel, на других телефонах Android. Аналогично, Paranoid Android - это версия Android, ориентированная на конфиденциальность.

Пользовательские прошивки позволяют вам удалить навязчивое отслеживание Google, попробовать новейшие версии Android на своем телефоне и добавить полезные функции, которые никогда не были доступны на вашем смартфоне.