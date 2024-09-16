7 кращих Android-смартфонів для різних завдань та потреб

Вибір відповідного смартфона часто залежить від індивідуальних уподобань та конкретних завдань, які він має вирішувати. У 2024 році ринок Android-смартфонів пропонує величезну різноманітність моделей для будь-яких потреб - від потужних ігрових пристроїв до бюджетних варіантів із гарною автономністю.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про сім найкращих Android-смартфонів, кожен з яких ідеально підійде для різних завдань та вимог.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Ціна: 50 999 гривень

Першим у списку йде Samsung Galaxy S24 Ultra, втілення преміальної продуктивності Android.

Оснащений процесором Snapdragon 8 Gen 3, він має приголомшливий 6,8-дюймовий AMOLED-дисплей із частотою оновлення 120 Гц, що робить його ідеальним для багатозадачності та потокової передачі.

Любителі фотографії оцінять його 200 МП камеру та 10-кратний оптичний зум, який пропонує чіткі, детальні знімки навіть на відстані.

Завдяки акумулятору ємністю 5 000 мА/год, цей телефон забезпечує тривалу роботу, що робить його ідеальним для користувачів з високими вимогами.

Samsung Galaxy S24 Ultra (фото: PCMag UK)

Google Pixel 8 Pro

Ціна: 28 899 гривень

Якщо фотографія є пріоритетом, Google Pixel 8 Pro є чудовим вибором.

Він перевершує обчислювальну фотографію, використовуючи алгоритми Google на основі штучного інтелекту для підвищення якості зображення. Його основний датчик 50 МП, ультраширококутний об'єктив та 5-кратний телеоб'єктив роблять його універсальним для зйомки фотографій у будь-якому середовищі.

Функції Night Sight та Real Tone забезпечують природні відтінки шкіри та чітку нічну зйомку, особливо привабливі для користувачів, які люблять знімати в умовах низького освітлення.

Google Pixel 8 Pro (фото: The Guardian)

ASUS ROG Phone 8

Ціна: 33 999 гривень

Для любителів ігор ASUS ROG Phone 8 виділяється своїм 144-герцевим AMOLED-дисплеєм та процесором Snapdragon 8 Gen 3 у поєднанні з оперативною пам'яттю об'ємом до 16 ГБ для ультрагладкого ігрового процесу.

Телефон розроблений з урахуванням серйозних геймерів, оснащений передовою технологією охолодження і тригерами, що налаштовуються. Велика батарея ємністю 6 000 мА/год гарантує, що ви зможете насолоджуватися годинами безперервної гри, а надійне обладнання означає, що він може впоратися навіть із найвибагливішими мобільними іграми.

З ціною 820 доларів цей телефон є одним з найкращих варіантів для мобільних геймерів.

ASUS ROG Phone 8 (фото: Deccan Herald)

OnePlus Nord CE 3 Lite

Ціна: 9 799 гривень

Для тих, хто обмежений бюджетом, OnePlus Nord CE 3 Lite пропонує чудову цінність лише за 236 доларів.

Хоча він не пропонує флагманські характеристики, він більш ніж здатний впоратися з повсякденними завданнями завдяки чіпсету Snapdragon 695 і 6,72-дюймовому Full HD+ дисплею.

Він оснащений 108 МП камерою, яка добре працює для свого цінового діапазону, а акумулятор ємністю 5 000 мА/год зі швидким зарядом 67 Вт гарантує, що телефон прослужить весь день.

OnePlus Nord CE 3 Lite (фото: DroidApp)

Samsung Galaxy Fold 5

Ціна: 74 999 гривень

Samsung Galaxy Fold 5 залишається найкращим вибором для тих, хто хоче складаний телефон у 2024 році.

Цей інноваційний пристрій трансформується з 6,2-дюймового смартфона на 7,6-дюймовий планшет, що робить його ідеальним для багатозадачності або перегляду відео на великому екрані.

Він оснащений чіпсетом Snapdragon 8 Gen 2 та підтримує S Pen для створення нотаток або малювання. Універсальність цього пристрою досягається за рахунок преміальної ціни в 1799 доларів, але він залишається неперевершеним для користувачів, які шукають новітні технології складаних телефонів.

Samsung Galaxy Fold 5 (фото: Pocket-lint)

Moto G Power 2024

Ціна: 8 999 гривень

Для користувачів, які ставлять час автономної роботи на перше місце, Moto G Power 2024 є неперевершеним варіантом.

З величезною батареєю ємністю 5 000 мА/год він може працювати до трьох днів на одній зарядці, що робить його ідеальним для тих, хто інтенсивно використовує свій телефон, але не хоче турбуватися про постійну перезарядку.

Його чіпсет Snapdragon 4 Gen 1 є достатнім для таких основних завдань, як перегляд та надсилання повідомлень. Це чудовий бюджетний варіант для користувачів, які шукають надійний, довговічний телефон, що оцінюється всього в 215 доларів

Moto G Power 2024 (фото: PCMag)

Google Pixel 7a

Ціна: 16 071 гривень

Google Pixel 7a пропонує флагманські функції за середньою ціною.

Він оснащений 6,1-дюймовим OLED-дисплеєм із частотою оновлення 90 Гц та основною камерою 64 МП, яка використовує штучний інтелект для підвищення якості зображення.

Pixel 7a працює на чіпсеті Tensor G2, забезпечуючи плавну роботу в усіх відношеннях. З ціною близько 390 доларів це фантастичний варіант для користувачів, які хочуть преміальну продуктивність за доступнішою ціною.

Google Pixel 7a (фото: The Guardian)