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Браво! Учитель украинского языка убедил The New York Times правильно писать Киев

STYLERЖизнь    19.11.2019 - 10:08
Браво! Учитель украинского языка убедил The New York Times правильно писать Киев
The New York Times стало корректно писать название столицы Украины (Фото: коллаж РБК-Украина)

Еще одно американское СМИ утвердило корректное написание столицы Украины

Популярное американское издание The New York Times перешло на корректное правописание названия столицы Украины и заменило Kiev на Kyiv. Это произошло после интервью с преподавателем украинского языка в Колумбийском университете Юрием Шевчуком. Об этом рассказал сам ученый на своей странице в Facebook.

Педагог еще в прошлую среду объяснил корреспондентом "Нью-Йорк Таймс", как правильно писать и произносить на английском - Kyiv или Kiev.

"Это интервью имело большие последствия, потому как она написала мне сегодня, в его результате "Нью-Йорк Таймс" наконец отказалась от российского Kiev и теперь писать Kyiv", - говорится в сообщении.

Также Шевчук просит о максимальном распространении новости.

"Это важный прорыв для украинских смыслов", - добавил он.

Браво! Учитель украинского языка убедил The New York Times правильно писать Киев

The New York Times стало корректно писать название столицы Украины Киев (Иллюстративное фото: РБК-Украина)

В посольстве Украины в США на странице в Twitter подтвердили переход на корректное написание Киева.

"Кажется, этого ждали все! Американское издание The New York Times официально перешло на корректное название украинской столицы, заменив "Kiev" на "Kyiv", - рассказали в дипломатическом ведомстве.

Браво! Учитель украинского языка убедил The New York Times правильно писать Киев

The New York Times утвердило корректное написание названия столицы Украины (Фото: скрин twitter.com/UKRintheUSA)

В редакции The New York Times также подтвердили свое решение.

Браво! Учитель украинского языка убедил The New York Times правильно писать Киев

The New York Times стало корректно писать название столицы Украины (Фото: скрин twitter.com/AndrewKramerNYT)

Напомним, что в результате проведения международной акции #KyivNotKiev многие всемирно известные американские СМИ присоединилась к рекомендациям и утвердили обновленное название.

Пользователи сети горячо благодарят Шевчука за его убедительную и результативную работу.

  • Вот спасибо вам!
  • Браво, господин Шевчук!
  • Утешительная новость! Славная победа! Спасибо!

Браво! Учитель украинского языка убедил The New York Times правильно писать Киев

Скрин комментариев (facebook.com/yuri.shevchuk)

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