Браво! Учитель украинского языка убедил The New York Times правильно писать Киев

The New York Times стало корректно писать название столицы Украины (Фото: коллаж РБК-Украина)

Еще одно американское СМИ утвердило корректное написание столицы Украины

Популярное американское издание The New York Times перешло на корректное правописание названия столицы Украины и заменило Kiev на Kyiv. Это произошло после интервью с преподавателем украинского языка в Колумбийском университете Юрием Шевчуком. Об этом рассказал сам ученый на своей странице в Facebook.

Педагог еще в прошлую среду объяснил корреспондентом "Нью-Йорк Таймс", как правильно писать и произносить на английском - Kyiv или Kiev.

"Это интервью имело большие последствия, потому как она написала мне сегодня, в его результате "Нью-Йорк Таймс" наконец отказалась от российского Kiev и теперь писать Kyiv", - говорится в сообщении.

Также Шевчук просит о максимальном распространении новости.

"Это важный прорыв для украинских смыслов", - добавил он.

The New York Times стало корректно писать название столицы Украины Киев (Иллюстративное фото: РБК-Украина)

В посольстве Украины в США на странице в Twitter подтвердили переход на корректное написание Киева.

"Кажется, этого ждали все! Американское издание The New York Times официально перешло на корректное название украинской столицы, заменив "Kiev" на "Kyiv", - рассказали в дипломатическом ведомстве.

The New York Times утвердило корректное написание названия столицы Украины (Фото: скрин twitter.com/UKRintheUSA)

В редакции The New York Times также подтвердили свое решение.

The New York Times стало корректно писать название столицы Украины (Фото: скрин twitter.com/AndrewKramerNYT)

Напомним, что в результате проведения международной акции #KyivNotKiev многие всемирно известные американские СМИ присоединилась к рекомендациям и утвердили обновленное название.

Пользователи сети горячо благодарят Шевчука за его убедительную и результативную работу.

Вот спасибо вам!

Браво, господин Шевчук!

Утешительная новость! Славная победа! Спасибо!

Скрин комментариев (facebook.com/yuri.shevchuk)