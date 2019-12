Посол Угорщини поскаржився на українську мову на Закарпатті: занадто багато

Посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто поскаржився на українську мову (фото: колаж РБК-Україна)

Посол Угорщини в Україні незадоволений тим, що на Закарпатті угорським дітям багато викладають українську мову

Посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто заявив, що угорських дітей примушують забагато вчити українську мову. Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Главком".

Дипломат зазначив, що українська влада наполягає на тому, що угорці та інші національні меншини дуже погано говорять державною мовою України. При цьому він заявив, що в школах у дітей з 5 до 11 клас більшість предметів викладаються українською мовою.

Але угорська сторона хоче, щоб діти вивчали предмети рідною угорською мовою, тому що саме на ній учні можуть краще засвоїти матеріал. При цьому українська мова б викладався п'ять разів на тиждень.

Посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто (фото: loda.gov.ua)

За словами дипломата, при такому підході діти знали б українську мову не гірше, ніж зараз.

Ійдярто також заявив, що у нього є побоювання, що змішана система навчання, яку пропонують запровадити, призведе до того, що діти не будуть толком знати ні угорську, ні українську мову.

Сам же дипломат розповів, що йому важко дається українська мова, тому що "є плутанина з російською".

