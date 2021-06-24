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Посол Швеції потролив збірну України: у Києві прийшла "отвєтка" (відео) 

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Києва, Четвер 24 червня 2021 17:35
Посол Швеції потролив збірну України: у Києві прийшла "отвєтка" (відео)  Колаж РБК-Україна: посол Швеції пожартував про вихід збірної України в 1/8 фіналу Євро 2020
Автор: Володимир Костирін

Збірна України вийшла в 1/8 фіналу Євро 2020 завдяки перемозі в матчі Швеції над Польщею, а також результативній грі Іспанії проти команди Словаччини. Після цього шведський посол виклав у мережу іронічний мем про підтримку підопічних Андрія Шевченка, зі словами про готовність завжди допомогти.

Пост з картинкою посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг опублікував у Twitter.

Йдеться про відомий мем, на якому зображена бригада будівельників: один робітник і ціла купа начальників. Тільки дипломат вніс в картинку деякі зміни, актуалізувавши під Євро 2020: трудівника підписав як "шведи", а спостерігачам дав імена футболістів збірної України і головного тренера.

"Завжди раді стати в пригоді!"- підписав він публікацію.

Нагадаємо, що синьо-жовті посіли третє місце в групі C - перед цим на чемпіонаті здобули тільки одну перемогу в грі з командою Північної Македонії, а в матчах з Нідерландами та Австрією програли.

Посол Швеції потролив збірну України: у Києві прийшла &quot;отвєтка&quot; (відео)

Посол Швеції показав мем про збірну України на Евро 2020 (фото: twitter.com/TobiasThyberg)

Такий тролінг шведського посла викликав в мережі масу іронічних, добрих коментів, і під постом понеслися варіації на тему. Незабаром долучився і посол Польщі Бартош Цихоцький, який виклав фото розгніваного польського футболіста, але підписав кадр "посміхається по-польськи".

Посол Швеції потролив збірну України: у Києві прийшла &quot;отвєтка&quot; (відео) Посол Швеції потролив збірну України: у Києві прийшла &quot;отвєтка&quot; (відео) Посол Швеції потролив збірну України: у Києві прийшла &quot;отвєтка&quot; (відео) Посол Швеції потролив збірну України: у Києві прийшла &quot;отвєтка&quot; (відео)

фото: скрін коментарів twitter.com/TobiasThyberg

І ось сьогодні в Києві біля посольства Швеції з'явилася своєрідна "отвєтка" від українців на кумедний мем Тиберга про допомогу синьо-жовтим на Євро 2020. Відео опубліковано в Telegram-каналі Kyiv News.

Жителі столиці встановили біля будівлі дипломатичного представництва банер у вигляді з'єднаних разом прапорів України та Швеції, і на полотні посередині красується напис "Дякуємо Швеція за 1/8".

Відео: у Києві під посольством Швеції футбольні фани встановили банер зі словами подяки

Нагадаємо, що тепер збірна України зіграє матч проти Швеції - гра відбудеться 29 червня.

Також ми писали про те, що раніше з'явилося відео реакції українських футболістів на прохід у плей-офф Євро 2020.

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Швеция посол мем евро 2020 Футбол
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