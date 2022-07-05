Посмотрите на собаку, которая выглядит как кошка: она стала звездой соцсетей

Собака Дуи - очень необычно выглядит. Она очень напоминает кошку, хотя таковой не является. Животное живет в Ханое, ее владельцы - Хай Ань и Туан.
О чудо-звере рассказали в издании The Mirror.
Уникальная внешность зверя происходит от смешения редких пород, включая местную древнюю породу хмонгов и коротконогую породу динго.
Очень многие люди, когда видят животное в сети, думают, что это кот.
"Мне повезло, что у меня есть Дуи. Он довольно умный и похож на английского кота", - говорит о любимце хозяин.
Собака Дуи стала настоящей звездой соцсетей (фото: mirror.co.uk)
Многие люди считают, что тело собаки напоминает кошачье из-за его пушистой серой шерсти, заостренных ушей. Но по мордочке видно, что это пес.
Дуи впервые появился в социальных сетях на Reddit два года назад и произвел фурор своей внешностью.
Собака обожает играть (mirror.co.uk)
С тех пор пушистик собрал более 240 тысяч подписчиков на Facebook, как во Вьетнаме, так и по всему миру.
Его владельцы регулярно делятся снимками, на которых Дуи веселится, и описывают его как "счастливую и игривую" собаку.
Его название переводится с английского как "бамбуковая крыса", и пока еще никто не принял его за грызуна.
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