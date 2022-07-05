Подивіться на собаку, який виглядає як кішка: він став зіркою соцмереж

Собака Дуї - дуже незвично виглядає. Він дуже нагадує кішку, хоча таким не є. Тварина живе в Ханої, її власники - Хай Ань і Туан.
Про диво-звіра розповіли у виданні The Mirror.
Унікальна зовнішність звіра походить від змішування рідкісних порід, включаючи місцеву стародавню породу хмонгів і коротконогу породу Дінго.
Дуже багато людей, коли бачать тварину в мережі, думають, що це кіт.
"Мені пощастило, що у мене є Дуї. Він досить розумний і схожий на англійського кота", - говорить про улюбленця господар.
Собака Дуї стала справжньою зіркою соцмереж (фото: mirror.co.uk)
Багато людей вважають, що тіло собаки нагадує котяче через його пухнасту сіру шерсть, загострені вуха. Але по мордочці видно, що це пес.
Дуї вперше з'явився в соціальних мережах на Reddit два роки тому і справив фурор своєю зовнішністю.
Собака обожнює грати (mirror.co.uk)
З тих пір пухнастик зібрав понад 240 тисяч підписників на Facebook, як у В'єтнамі, так і по всьому світу.
Його власники регулярно діляться знімками, на яких Дуї веселиться, і описують його як "щасливу і грайливу" собаку.
Його назва перекладається з англійської як "бамбуковий щур", і поки ще ніхто не прийняв його за гризуна.
Як ми раніше писали, під Києвом врятували довірливого пса Лиса, якого окупанти скалічили та замінували.
Нагадаємо, раніше ми розповідали зворушливу історію собаки Ади, яку врятував військовий хірург.