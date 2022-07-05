Подивіться на собаку, який виглядає як кішка: він став зіркою соцмереж

Чим відрізняється вихованець

Унікальна зовнішність звіра походить від змішування рідкісних порід, включаючи місцеву стародавню породу хмонгів і коротконогу породу Дінго.

Дуже багато людей, коли бачать тварину в мережі, думають, що це кіт.

"Мені пощастило, що у мене є Дуї. Він досить розумний і схожий на англійського кота", - говорить про улюбленця господар.

Собака Дуї стала справжньою зіркою соцмереж (фото: mirror.co.uk)

Багато людей вважають, що тіло собаки нагадує котяче через його пухнасту сіру шерсть, загострені вуха. Але по мордочці видно, що це пес.

Дуї вперше з'явився в соціальних мережах на Reddit два роки тому і справив фурор своєю зовнішністю.

Собака обожнює грати (mirror.co.uk)

З тих пір пухнастик зібрав понад 240 тисяч підписників на Facebook, як у В'єтнамі, так і по всьому світу.

Його власники регулярно діляться знімками, на яких Дуї веселиться, і описують його як "щасливу і грайливу" собаку.

Його назва перекладається з англійської як "бамбуковий щур", і поки ще ніхто не прийняв його за гризуна.