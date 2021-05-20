День вышиванки 2021: послы G7 поздравили украинцев трогательным фото
В День вышиванки 2021 послы стран Большой семерки по поддержке реформ поздравили украинцев с праздником, показав 20 мая трогательную фотографию.
Представители США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Канады опубликовали на странице в Twitter совместный снимок в вышитых рубашках.
"Группа послов стран Большой семерки по поддержке реформ желает хорошего Дня вышиванки!" - говорится в подписи к фото.
Отметим, что на фото собраны вышиванки с многообразными орнаментами, которые происходят из разных регионов Украины.
На одной из послов даже есть традиционные украинские бусы.
Фото: послы стран Большой семерки поздравили украинцев с Днем вышиванки (twitter.com/G7AmbReformUA)
Как отреагировала сеть
Пользователи соцсетей в комментариях под фото начали благодарить послов Большой семерки за поздравления.
- Спасибо!
- Спасибо за поддержку!
- Это очень красиво!
- Выглядит великолепно!
Однако нашлись и те, кого не впечатлил такой "щедрый жест".
Напомним, День вышиванки в Украине отмечается ежегодно в третий четверг мая. Историю возникновения праздника читайте на Styler.