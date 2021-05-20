ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

День вишиванки 2021: посли G7 привітали українців зворушливим фото

Новость на русском →
Четвер 20 травня 2021 12:22
День вишиванки 2021: посли G7 привітали українців зворушливим фото Фото: посли G7 привітали українців з Днем вишиванки (twitter.com/G7AmbReformUA)
Автор: Styler

У День вишиванки 2021 посли країн Великої сімки з підтримки реформ привітали українців зі святом, показавши 20 травня зворушливу фотографію.

Представники США, Японії, Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії та Канади опублікували на сторінці у Twitter спільний знімок у вишитих сорочках.

"Група послів країн Великої сімки з підтримки реформ бажає гарного Дня вишиванки!" - йдеться у підписі до фото.

Зауважимо, що на світлині зібрані вишиванки з багатоманітними орнаментами, які походять з різних регіонів України.

На одній з послів навіть є традиційне українське намисто.

День вишиванки 2021: посли G7 привітали українців зворушливим фото

Фото: посли країн Великої сімки привітали українців з Днем вишиванки (twitter.com/G7AmbReformUA)

Як відреагувала мережа

Дописувачі соцмереж у коментарях під фото почали дякувати послам Великої сімки за привітання.

  • Дякуємо!
  • Дякуємо за підтримку!
  • Це дуже гарно!
  • Виглядає чудово!

Однак знайшлися і ті, кого не вразив такий "щедрий жест".

Нагадаємо, День вишиванки в Україні відзначається щорічно в третій четвер травня. Історію виникнення свята читайте на Styler.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя День вышиванки
LITE
Свято 20 травня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини
Свято 20 травня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини