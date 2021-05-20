День вишиванки 2021: посли G7 привітали українців зворушливим фото
У День вишиванки 2021 посли країн Великої сімки з підтримки реформ привітали українців зі святом, показавши 20 травня зворушливу фотографію.
Представники США, Японії, Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії та Канади опублікували на сторінці у Twitter спільний знімок у вишитих сорочках.
"Група послів країн Великої сімки з підтримки реформ бажає гарного Дня вишиванки!" - йдеться у підписі до фото.
Зауважимо, що на світлині зібрані вишиванки з багатоманітними орнаментами, які походять з різних регіонів України.
На одній з послів навіть є традиційне українське намисто.
Фото: посли країн Великої сімки привітали українців з Днем вишиванки (twitter.com/G7AmbReformUA)
Як відреагувала мережа
Дописувачі соцмереж у коментарях під фото почали дякувати послам Великої сімки за привітання.
- Дякуємо!
- Дякуємо за підтримку!
- Це дуже гарно!
- Виглядає чудово!
Однак знайшлися і ті, кого не вразив такий "щедрий жест".
Нагадаємо, День вишиванки в Україні відзначається щорічно в третій четвер травня. Історію виникнення свята читайте на Styler.