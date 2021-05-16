День вышиванки в Украине 2021: когда и как отмечаем

День вышиванки в Украине отмечается ежегодно в третий четверг мая. В этом году праздник выпал на 20 мая. Этот праздник символизирует народный обычай носить традиционную вышитую одежду.

Как появился этот праздник, что он символизирует и как принято его отмечать – читайте в нашем материале ниже.

История возникновения Дня вышиванки

В 2006 году студентка Черновицкого национального университета Леся Воронюк предложила своим друзьям прийти на пары в вышиванках. Идею подхватили сначала другие студенты, потом преподаватели, а потом этот флешмоб покатился по другим городам Украины. Лесю Воронюк вдохновил однокурсник, который ходил в вышитой рубашке на пары каждый день.

Идею поддержали и выбрали дату – третий четверг мая. Праздник популяризует национальную украинскую одежду и сохранение культурных традиций.

Как отмечают День вышиванки

Вышиванка стала популярной не только в Украине, но и за ее пределами. За все года со дня возникновения этого праздника, отмечать его стали не только в Украине, но и в других странах. В 2018 году в нескольких странах (Канада, Таиланд, Турция, Австралия, Хорватия) провели акцию "Народжені у вишиванці" и всем младенцам подарили вышитые украинские сорочки.

Традиционно в этот день люди надевают вышитые рубашки, блузы и платья на работу, учебу или прогулку. Также обязательным является коллективное фото – в День вышиванки такими снимками пестрят все социальные сети.

В последние годы стали проводить парады вышиванок, в разных городах – ярмарки и распродажи. Сетевые магазины к этому дню предлагают акции и скидки на вышитые блузки и рубашки.