Последняя зеркальная дата в году 12.12.2021: что строго запрещено делать

Чего нельзя делать в зеркальную дату 12.12.2021

Эксперты говорят, что порядок числа 12.12.2021 нельзя нарушать энергией ссор и раздора.

Встревать и провоцировать конфликты в этот день запрещено. Так же как и пытаться выяснять отношения с близкими и уж тем более с малознакомыми людьми, незнакомцами.

Думать и говорить вслух слова с частицей "не", говорить негативные слова другим людям, поддаваться мрачному настроению.

Отказывать в помощи другим и отмахиваться от тех, кто хочет помочь вам.

Лениться и лежать целый день на диване - удача и успех любят инициативных.

Что нужно сделать в этот день

Проведите этот день активно, встретьтесь с друзьями, родными. Сходите на прогулку, посетите интересные мероприятия или просто сходите в кофейню.

Небольшая прогулка или однодневная поездка к своему личному месту силы станет лучшим, что вы можете сделать в зеркальную дату 12.12.2021.

Подарите в этот день кому-нибудь улыбку - сделайте небольшой сюрприз близкому человеку или помогите незнакомцу.

Избавьтесь от лишнего в доме и голове. Проведите генеральную уборку в доме, и своей голове: напишите на листе бумаги, какие свои качества или привычки вы бы хотели навсегда оставить в прошлом.