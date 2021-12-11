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Последняя зеркальная дата в году 12.12.2021: что строго запрещено делать

Автор: Светлана Мащенко

12 декабря 2021 года нас ждет особенный день - "зеркальная дата", которая состоит из сочетания цифр и чисел 12.12.2021. Такое время считается очень энергетически мощным, поэтому следует пристально следить за тем, что мы делаем, о чем думаем, мечтаем и чего желаем.

Как правильно провести этот день, и что делать нельзя, пишет Joy.

Чего нельзя делать в зеркальную дату 12.12.2021

Эксперты говорят, что порядок числа 12.12.2021 нельзя нарушать энергией ссор и раздора.

Встревать и провоцировать конфликты в этот день запрещено. Так же как и пытаться выяснять отношения с близкими и уж тем более с малознакомыми людьми, незнакомцами.

Думать и говорить вслух слова с частицей "не", говорить негативные слова другим людям, поддаваться мрачному настроению.

Отказывать в помощи другим и отмахиваться от тех, кто хочет помочь вам.

Лениться и лежать целый день на диване - удача и успех любят инициативных.

Что нужно сделать в этот день

Проведите этот день активно, встретьтесь с друзьями, родными. Сходите на прогулку, посетите интересные мероприятия или просто сходите в кофейню.

Небольшая прогулка или однодневная поездка к своему личному месту силы станет лучшим, что вы можете сделать в зеркальную дату 12.12.2021.

Подарите в этот день кому-нибудь улыбку - сделайте небольшой сюрприз близкому человеку или помогите незнакомцу.

Избавьтесь от лишнего в доме и голове. Проведите генеральную уборку в доме, и своей голове: напишите на листе бумаги, какие свои качества или привычки вы бы хотели навсегда оставить в прошлом.

Также мы писали, как правильно загадать желание в зеркальную дату, чтобы оно обязательно сбылось.

Кроме того, эксперты рассказали, что запрещено делать в День зимнего солнцестояния, и как подготовиться к особенному времени.

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зеркальная дата