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День зимнего солнцестояния: когда наступит и что нужно успеть сделать

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Четверг 09 декабря 2021 19:00
День зимнего солнцестояния: когда наступит и что нужно успеть сделать Фото: День зимнего солнцестояния 2021
Автор: Светлана Мащенко

День зимнего солнцестояния 2021 будет 21 декабря. По Киеву это произойдет в 17:58, а ночь с 20 по 21-е число станет самой длинной, день - будет самым коротким. Считается, что этот период отлично подходит для новых начинаний и прощания с прошлым.

Что обязательно нужно успеть сделать до этого дня, как провести особенное время и что делать нельзя - читайте ниже в нашем материале Styler.

Уберитесь в доме накануне

Лучше всего провести генеральную уборку, выбросив хлам, которым давно не пользуетесь.

При этом очень важно очищать пространство осознанно, с посылом, что вы улучшаете свою судьбу, устраняете из нее лишнее и отжившее свое и позволяете войти всему новому.

Сам день солнцестояния следует провести в планах и мечтах

Обязательно составьте вишлист, ведь день солнцестояния считается очень сильным энергетически, когда загаданные желания могут исполняться.

Начните в этот день что-то новое: дело, проект, картину, даже ремонт!

Оставьте прошлое в прошлом: порвите безнадежные отношения, увольтесь с работы, которая не удовлетворяет вас, смените цели на более продуктивные.

В горшок на подоконнике можно высадить семечко любого растения и затем ухаживать за ним.

Хорошей приметой считается впустить в этот день больше тепла в дом - например зажечь свечу или принять горячую ванну.

Встаньте в этот день пораньше, встретьте рассвет, а вечером отправьтесь за покупками.

Также в день зимнего солнцестояния можно играть свадьбу.

Это запрещено делать в это особенное время:

  • пить спиртное;
  • ходить в грязной одежде;
  • встречать эту дату в неубранной квартире.

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День зимнего солнцестояния
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