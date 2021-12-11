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Остання дзеркальна дата в році 12.12.2021: що суворо заборонено робити

Автор: Світлана Мащенко

12 грудня 2021 року нас чекає особливий день - "дзеркальна дата", яка складається з поєднання цифр і чисел 12.12.2021. Такий час вважається дуже енергетично потужним, тому слід пильно стежити за тим, що ми робимо, про що думаємо, мріємо і чого бажаємо.

Як правильно провести цей день, і що робити не можна, пише Joy.

Чого не можна робити в дзеркальну дату 12.12.2021

Експерти кажуть, що порядок числа 12.12.2021 не можна порушувати енергією сварок і розбрату.

Встрявати і провокувати конфлікти в цей день заборонено. Так само як і намагатися з'ясовувати стосунки з близькими і вже тим більше з малознайомими людьми, незнайомцями.

Думати і говорити вголос слова з часткою "не", говорити негативні слова іншим людям, піддаватися похмурому настрою.

Відмовляти в допомозі іншим і відмахуватися від тих, хто хоче допомогти вам.

Лінуватися і лежати цілий день на дивані - удача і успіх люблять ініціативних.

Що потрібно зробити в цей день

Проведіть цей день активно, зустріньтеся з друзями, рідними. Сходіть на прогулянку, відвідайте цікаві заходи або просто сходіть в кав'ярню.

Невелика прогулянка або одноденна поїздка до свого особистого місця сили стане найкращим, що ви можете зробити в дзеркальну дату 12.12.2021.

Подаруйте в цей день кому-небудь усмішку - зробіть невеликий сюрприз близькій людині або допоможіть незнайомцю.

Позбавтеся від зайвого в будинку і голові. Проведіть генеральне прибирання в будинку, і своїй голові: напишіть на аркуші паперу, які свої якості або звички ви б хотіли назавжди залишити в минулому.

Також ми писали, як правильно загадати бажання в дзеркальну дату, щоб воно обов'язково збулося.

Крім того, експерти розповіли, що заборонено робити в День зимового сонцестояння, і як підготуватися до особливого часу.

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