Зеркальная дата 12.12.2021: правильно загадываем желание, чтобы оно обязательно сбылось

В декабре нас ждет особенная дата, которую называют "зеркальной". Это 12 декабря 2021 года, которые читаются как 12.12.2021. В это время усиливаются энергетические потоки, и правильно поданный посыл Вселенной увеличит шансы того, что желание сбудется.

Что говорят нумерологи о дате

В нумерологии дата 12.12.2021 связана с новыми навыками, светом обучения и сакральными знаниями. Главным числом даты выступает дюжина, точнее, две дюжины - 12.12.

Если сложить цифры числа 12, получаем "тройку" (1+2=3), если сложить две "тройки", получим еще одну сакральную цифру - 6.

Цифра "три" как раз и отвечает за знания. Посвятите этот день овладеванию новыми навыками, обучению, в будущем это вам точно пригодится.

В этот день можно показывать руководству свои достижения, отправлять отчеты за 2021 год, вносить новые идеи и начинать проекты.

А вот цифра "шесть" означает созидание. Эта дата будет способствовать креативу, новым идеям, вдохновению. Если ваша профессия связана с творчеством, вам уж точно повезет.

Как правильно загадать желание 12.12.2021?

Ритуал на привлечение удачи и денег

Внимательно следите за временем в этот день. В 12:12 часов 12 ноября 2021 года разложите купюры и монеты на стол и произнесите:

"Деньги к деньгам идут, умножаются, у меня проблемы прекращаются".

Заговоренные деньги нужно носить с собой в кошельке до следующей зеркальной даты - 22.02.2022.

Привлеките удачу: в 12:12 проговорите следующую фразу:

"Все, что запланировано, исполнится, мой дом и моя жизнь удачей наполнятся".

Теперь осталось верить в лучшее и открывать новые таланты в себе. А зеркальная дата 12.12.2021 вам в этом поможет.

Составьте карту желаний

12.12.2021 - идеальная дата, чтобы составить карту желаний на будущий год. Сделайте коллаж из фото, добавив туда картинки того, что бы вы хотели получить в течение года: машина, квартира, любовь, беременность.

Важно, чтобы ваши желания были конкретными - никаких абстрактных "я хочу быть счастливой (счастливым)".

Если у вас есть самое самое заветное желание, запишите его. Но не просто так, а повторите одну и ту же фразу на 12 листочках бумаги. Сложите все листы в стопку и проговорите: "Желанию сбыться, быть моей мечте!"

До полуночи 12.12.2021 разложите листочки с желаниями по всему дому. Оставьте их на сутки, чтобы магия чисел начала работать.

Чего нельзя делать в зеркальную дату?

В этот день ни в коем случае нельзя выпускать негатив: ссориться, конфликтовать, выяснять отношения, думать о ком-либо плохо.

Нельзя в зеркальную дату лениться - удача любит активных. Хотя в этом году 12 декабря - выходной, не следует лежать на диване, клацая пульт от телевизора.

Встретьтесь с друзьями, посетите какое-либо мероприятие, или хотя бы сходите в ближайшее кафе и проведите время за планированием своего прекрасного будущего.