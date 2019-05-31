В сети скандал из-за последнего звонка в школе под Житомиром (фотофакт)

На последнем звонке в школе города Коростень Житомирской области, который во многих общеобразовательных учреждениях отметили 31 мая, произошел неприятный конфуз, который возмутил пользователей сети. Mihail Shnayder опубликовал фото в паблике Батьки SOS, которое и вызвало негодование.

Так, на фото видно, что "почетные гости", приглашенные на школьный праздник, сидят на приготовленной для них специальной лавке. При этом дети и пожилые люди были вынуждены стоять все это время на жаре на своих двоих.

"Вот это фото, на все 100% отражает систему нашей пока еще действующей "власти". Последний звонок в Коростене. На стульях сидят "почетные гости" - мэр, народный депутат и чиновники рангом пониже. А дети и пожилые люди стоят рядом. Стоят на жаре и солнце. Стоят и с благоговением смотрят на местных "небожителей", - возмущается Mihail Shnayder.

Последний звонок в Коростене омрачилы депутаты (фото: facebook.com)

Пользователи сети возмущены таким хамством чиновников, которые беззаботно восседают в то время, как женщины, дети и люди в возрасте вынуждены выдерживать все это "совдеповское" действо переминаясь с ноги на ногу.

Феодалы Украины. Власть возродила феодализм на всех уровнях жизни.

Вот вам и ложка дегтя в бочке с медом.

Я человек почтенного возраста, броварчанка. Эти линейки меня пугают и теперь, каждый раз кто-то из детей терял сознание. И это считалось праздником?

Первый и последний звонок только для детей и родителей. Это только их праздник, все остальные для пиара лишние...

Каленым железом надо это выжигать. Клеймо на лобик сидевшим в присутствии стариков, женщин и детей!

Последний звонок в Коростене омрачилы депутаты (скрин: facebook.com)

Мамы с бабушками стоят, а мужики сидят. Какой пример молодому поколению?

Им тяжелее стоять - груз власти давит.

Стоять значит им нравится... Я бы забрала ребенка и ушла домой.

Они что инвалиды? Постоять не могут?

Ранее сообщалось, что в Черкасской области детей наградили за олимпиаду сувенирами с логотипом Евро-2012.

Также мы писали о том, что в Днепре ученицы четвертого класса школы № 9 готовят на выпускной песню, "блатной" текст которой вызвал в сети массу возмущений.

Напомним, в Днепре школьники отказались от выпускного ради спасения одноклассника, который сильно травмировался после неудачного прыжка в реку.