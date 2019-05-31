В сети скандал из-за последнего звонка в школе под Житомиром (фотофакт)

Последний звонок в школе под Житомиром вызвал скандал из-за чиновников
На последнем звонке в школе города Коростень Житомирской области, который во многих общеобразовательных учреждениях отметили 31 мая, произошел неприятный конфуз, который возмутил пользователей сети. Mihail Shnayder опубликовал фото в паблике Батьки SOS, которое и вызвало негодование.
Так, на фото видно, что "почетные гости", приглашенные на школьный праздник, сидят на приготовленной для них специальной лавке. При этом дети и пожилые люди были вынуждены стоять все это время на жаре на своих двоих.
"Вот это фото, на все 100% отражает систему нашей пока еще действующей "власти". Последний звонок в Коростене. На стульях сидят "почетные гости" - мэр, народный депутат и чиновники рангом пониже. А дети и пожилые люди стоят рядом. Стоят на жаре и солнце. Стоят и с благоговением смотрят на местных "небожителей", - возмущается Mihail Shnayder.
Последний звонок в Коростене омрачилы депутаты (фото: facebook.com)
Пользователи сети возмущены таким хамством чиновников, которые беззаботно восседают в то время, как женщины, дети и люди в возрасте вынуждены выдерживать все это "совдеповское" действо переминаясь с ноги на ногу.
Последний звонок в Коростене омрачилы депутаты (скрин: facebook.com)
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Также мы писали о том, что в Днепре ученицы четвертого класса школы № 9 готовят на выпускной песню, "блатной" текст которой вызвал в сети массу возмущений.
Напомним, в Днепре школьники отказались от выпускного ради спасения одноклассника, который сильно травмировался после неудачного прыжка в реку.