Жалко выбрасывать было: детям выдали приз за олимпиаду с логотипом Евро-2012

Детям подарили за олимпиаду сувениры с Евро-2012 (Коллаж РБК-Украина)

Школьникам за олимпиаду по английскому подарили старую сувенирку

В Черкасской области детей наградили за олимпиаду сувенирами с логотипом Евро-2012. Об этом рассказала Елена Марченко в сообществе "Батьки SOS" в социальной сети Facebook.

Елена Марченко опубликовала в сообществе фотографию с сувенирной продукцией, на которой стоял логотип UEFA EURO 2012, а также изображены талисманы Евро-2012 Славек и Славко. Женщина поинтересовалась, не выдают ли такие призы в других городах Украины. Что это была за олимпиада - она не уточнила.

"Ребенку выдали призы за олимпиаду. Международную. А еще где-то по школам или по городам есть такое? Дополню: Олимпиада по английскому языку. Принимали участие также дети из Польши и Румынии. Это Черкасская область", - сказано в сообщении.

Скриншот поста (facebook.com/Батьки SOS)

Пользователи в комментариях возмутились такими призами для детей и предположили, что кто-то просто решил сэкономить и выдать детям старую сувенирную продукцию.

То, что осталось с 2012 года?

Позорище.

Семь лет где-то валялось и вот пригодилось?

Дали бы шоколадку, больше бы пользы было. А не фуфловую рекламную продукцию.

Мой ребенок в прошлом году на экскурсию ходила в редакцию журнала и им вручили в подарок журнал с расписание матчей Евро.

Ребенок только начинает жить, а ему уже дают понять, что она со своими достижениями нужна разве что маме и папе.

Какой стыд!

Жалко выбрасывать было, вот деткам и подарили. Бюджет экономят.

Это продавалось после Евро за копейки, наверное, не продалось все…

А мне кажется, что там были нормальные призы за участие в международной олимпиаде, просто осели где-то в карманах работников школы, а детям решили выдать этот хлам.

С призами на конкурсах всегда смешно. У меня дочка три года подряд побеждала на областном этапе конкурса имени Петра Яцика. За три года награждения – три одинаковые книги. А еще сборник интимной лирики – ученице 3-го класса.

Чего вы придираетесь? Какая бы это не была олимпиада, хоть конкурс рисунков на асфальте. Давать детям сувенирку семилетней давности - позор!

Напомним, ранее мы писали о том, что в киевской школе разгорелся скандал из-за погибшего мальчика.

А также рассказывали о том, что в Каменском толпа девочек избила свою сверстницу до больницы, а мальчики просто стояли и наблюдали.