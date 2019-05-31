У мережі скандал через останній дзвоник у школі під Житомиром (фотофакт)

На останньому дзвонику в школі міста Коростень Житомирської області, який у багатьох загальноосвітніх закладах відзначили 31 травня, стався неприємний конфуз, який обурив користувачів мережі. Mihail Shnayder опублікував фото в пабліку Батьки SOS, яке і викликало обурення.

Так, на фото видно, що "почесні гості", запрошені на шкільне свято, сидять на приготованій для них спеціальній лавці. При цьому діти і літні люди були змушені стояти на спеці на своїх двох.

"Ось це фото, на всі 100% відображає систему нашої поки ще діючої "влади". Останній дзвоник у Коростені. На стільцях сидять "почесні гості" - мер, народний депутат та чиновники рангом нижче. А діти та літні люди стоять поруч. Стоять на спеці і сонці. Стоять і з благоговінням дивляться на місцевих "небожителів", - обурюється Mihail Shnayder.

Останній дзвоник у Коростені зіпсували депутати (фото: facebook.com)

Користувачі мережі обурені таким хамством чиновників, які безтурботно сидять в той час, як жінки, діти і люди у віці змушені витримувати все це "совдепівське" дійство переминаючись з ноги на ногу.

Феодали України. Влада відродила феодалізм на всіх рівнях життя.

Ось вам і ложка дьогтю в бочці з медом.

Я людина поважного віку, броварчанка. Ці лінійки мене лякають і тепер, кожен раз хтось із дітей втрачав свідомість. І це вважалося святом?

Перший і останній дзвоник тільки для дітей і батьків. Це тільки їхнє свято, а всі інші для піару зайві...

Розпеченим залізом це треба випалювати. Клеймо на лобик сидячим в присутності людей похилого віку, жінок і дітей!

Останній дзвоник у Коростені зіпсували депутати (скрін: facebook.com)

Мами з бабусями стоять, а мужики сидять. Який приклад молодому поколінню?

Їм важче стояти - груз влади тисне.

Стояти значить їм подобається... Я б забрала дитину і пішла додому.

Вони що інваліди? Постояти не можуть?

Раніше повідомлялося, що в Черкаській області дітей нагородили за олімпіаду сувенірами з логотипом Євро-2012.

Також ми писали про те, що в Дніпрі учениці четвертого класу школи № 9 готують на випускний пісню, "блатний" текст якої викликав у мережі масу обурень.

Нагадаємо, у Дніпрі школярі відмовилися від випускного заради порятунку однокласника, який сильно травмувався після невдалого стрибка у річку.